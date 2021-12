Kinijos teniso žvaigždė pakeitė nuomonę: „Įvyko labai daug nesusipratimų“

Tenisininkė rašė, kad 75-erių vyras seksualiai prie jos priekabiavo maždaug prieš 10 metų. Visgi, „Weibo“ platformoje Sh.Peng žinutė buvo ištrinta vos per 20 minučių dėl cenzūros.

Apie dvi savaites apie Sh.Peng nebuvo jokios informacijos. Sunerimę tenisininkai pradėjo reikalauti įrodymų, kad sportininkei – viskas gerai. Galiausiai kinai išplatino keletą naujų nuotraukų ir vaizdo įrašų su Kinijos tenisininke, o tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) atstovai pranešė, kad jiems pavyko pabendrauti su Sh.Peng. Nepaisant to, WTA pranešė, kad sustabdo visus savo turnyrus Kinijoje, nes pateikta informacija jų netikina, jog Sh.Peng niekas negresia.

Sekmadienį Singapūro žiniasklaidoje pasirodė naujas vaizdo įrašas su Sh.Peng. Jame tenisininkė netikėtai pareiškė, kad prieš daugiau nei mėnesį jos patalpintas įrašas neva buvo neteisingai interpretuotas.

„Niekada nesakiau ir nerašiau apie tai, kad kažkas prie manęs seksualiai priekabiavo. Turiu tai pažymėti, nes įvyko labai daug nesusipratimų. Reikia nustoti skleisti neteisingas interpretacijas“, – sakė Sh.Peng.

Kinijos tenisininkė neseniai apsilankė FIS slidinėjimo varžybose, kur susitiko su šalies krepšinio legenda Yao Mingu.

