Ketvirtoji EJOF diena: papildyta medalių taupyklė, pergalingas krepšininkų žygis, pratęsta plaukikų tradicija

Antrą dieną iš eilės medalį iškovojo Lietuvos dziudo imtynininkas, kitose sporto šakose mūsų šalies sportininkai pajuto ir pergalių skonį, ir pralaimėjimų kartėlį.

Plaukimas. Medalių medžioklę Skopjėje toliau tęsia Lietuvos plaukimo rinktinės nariai. Ketvirtadienį čia jėgas bandė visi 11 į festivalį atvykę mūsų šalies plaukikai. Net keturi jų pateko į pusfinalius, o po šio etapo du nusitiesė kelią į penktadienį vyksiančius finalus.

Ketvirtadienį finale lenktyniavo 15-metis Marijus Tručinskas. Jis 200 m nugara nuplaukė per 2 min. 9,8 sek. ir užėmė septintąją vietą. Įdomu, kad tai buvo jau trečias lietuvių finalas EJOF ir trečia septintoji vieta.

Penktadienį finaluose varžysis Vytis Vaitulionis (100 m peteliške) ir Auksė Arnytė (100 m krūtine).

Atrankoje 15-metis V.Vaitulionis pasiekė asmeninį rekordą (56,56 sek.) ir buvo ketvirtas tarp 26 dalyvių. Pusfinalyje jis plaukė dar greičiau (56,35 sek.) ir šeštuoju rezultatu pateko į finalą.

Šios rungties atrankoje startavo ir 14-metis Simas Pečiulis. Jis distanciją nuplaukė per 58,63 sek. ir buvo 19-as.

15-metė A.Arnytė atrankoje 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 14,23 sek. Šis rezultatas garantavo 11-ąją vietą tarp 30 dalyvių. Pusfinalyje lietuvė buvo greitesnė daugiau nei sekunde – ji pasiekė asmeninį rekordą (1 min. 13,21 sek.) ir buvo aštunta.

200 m laisvuoju stiliumi rungtyje į pusfinalį pateko Vilius Keršys. Atrankoje jis buvo 13-as (1 min. 58,18 sek.), o pusfinalyje finišavo 11-as (1 min. 58,05 sek.).

Marius Šveikauskas distanciją įveikė per 2 min. 2,93 sek. ir užėmė 31-ąją vietą.

Pastarasis plaukikas į pusfinalį pateko kitoje rungtyje – 100 m krūtine. Atrankoje jo rezultatas buvo devintas (1 min. 6,78 sek), o pusfinalyje greičiausiai savo karjeroje plaukęs (1 min. 6,20 sek.) taip pat užėmė devintąją vietą.

Šios rungties atrankoje 14-as buvo Vilius Cvirka (1 min. 7,23 sek.). Tačiau jam žengti į kitą etapą sutrukdė EJOF taisyklė, skelbianti, kad pusfinalyje gali dalyvauti tik po vieną šalies atstovą.

50 m laisvuoju stiliumi rungtyje 15-metis Emilis Vasiliauskas finišavo 25-as (25,23 sek.), o 29-as buvo 14-metis Gintaras Kivylius (26,15 sek.).

14-metė Ugnė Marija Žiūkaitė liko 29-ta 100 m distancijoje nugara (1 min. 10,34 sek.).

200 m kompleksiniame plaukime 15-metė Jorilė Balkevičiūtė finišavo 31-a (2 min. 29,42 sek.).

3x3 krepšinis. Skirtingomis nuotaikomis pirmą 3x3 krepšinio varžybų etapą baigė Lietuvos rinktinės.

Merginoms turnyras jau baigėsi, o trečią pergalę iš tiek pat galimų iškovoję vaikinai tęs kelionę medalių link.

Abi Lietuvos komandos ketvirtadienį žaidė su vokiečiais.

Prieš tai abi varžoves įveikusioms Vokietijos krepšininkėms mūsų šalies merginos pralaimėjo 6:21, patyrė trečią nesėkmę ir A grupėje liko ketvirtos.

Europos žaidynių čempionės Gabrielės Šulskės treniruojamai komandai paskutiniame mače 3 taškus pelnė Gabija Kublickaitė, 2 – Luknė Gudaitė, 1 – Skaistė Kelmelytė. Smiltei Banakauskaitei taškų sąskaitos nepavyko atsidaryti.

Pirmą varžybų dieną abi dvikovas laimėję Lietuvos vaikinai išplėšė dar vieną pergalę – permainingose rungtynėse įveikė vokiečius 21:20.

Nugalėtojams net 10 taškų pelnė Tadas Augustauskas, po 4 – Tautvydas Rudys ir Neilas Vitkauskas, 3 – Ignas Leščiauskas.

A grupėje pirmąją vietą užėmę lietuviai penktadienį ketvirtfinalyje kovos su antrąja C grupės komanda Latvija. Ji, kaip ir šioje grupėje pirma finišavusi Estija, laimėjo du mačus.

Lengvoji atletika. Ketvirtadienį Toše Proeski nacionaliniame stadione Skopjėje startavo trys Lietuvos lengvaatlečiai.

17-mečiai sprinteriai Martynas Kolupaila ir Ieva Šadžiūtė lenktyniavo 200 m distancijos pusfinaliuose.

M.Kolupaila, nuotolį įveikęs per 21,89 sek., galutinėje įskaitoje finišavo šeštas, o I.Šadžiūtė vėl pagerino asmeninį rekordą – 24,63 sek., tačiau tai jai finalo durų neatvėrė. Lietuvei atiteko 14-oji vieta.

„Labai teigiamai vertinu Ievos pasirodymą. Sprinterė net du kartus pagerino asmeninį rekordą, perpus trumpesnėje 100 m distancijoje taip pat buvo pagerinusi asmeninį rezultatą. Kai žmogus gerina asmeninius rekordus, vadinasi, turi jėgos tikrai.

Martynui iki asmeninio rekordo šiek tiek pritrūko. Tad jo pasirodymą vertinčiau ne labai gerai, bet gerai – demonstravo tikrai stabilius rezultatus, ką sugeba Lietuvoje, tą ir čia parodė“, – sprinterių pasirodymą pakomentavo Lietuvos lengvosios atletikos komandos vadovas Gintautas Janušauskas.

16-metis šuolininkas su kartimi Simonas Gansiniauskas užėmė 16-ąją vietą – 4 m 15 cm.

„Simonas šiek tiek nuvylė, bet vaikinas prieš pat varžybas nusidegino pirštus apšilimo metu, dėl trinties su kartimi. Ką padarysi, čia irgi yra varžybų dalis. Trenerė bintavo pirštus, stengėmės pagerinti situaciją. Jo asmeninis rekordas yra 4 m 70 cm, o šiandien pavyko įveikti tik 4 m 15 cm kartelę“, – apgailestavo G.Janušauskas.

Kalbėdamas apie Šiaurės Makedonijoje tvyrantį sunkiai pakeliamą karštį, G.Janušauskas sakė: „Mums, kaip treneriams, ir nieko nedarant labai karšta. Nors ir labai didelė kaitra, oro sąlygos sprinteriams ypatingai netrukdo, tai labiau atsiliepia ilgesnėse distancijose, ištvermės sporte. Visiems sąlygos vienodos.“

Šaudymas. Po paskutinės Lietuvos šaulių rungties olimpiniame festivalyje asmeniniu rekordu džiaugėsi 16-metė Rusnė Bagamolovaitė ir jos trenerė Dalė Drevinskienė.

Orinio šautuvo 10 m solo rungtyje lietuvė užėmė 20-ąją vietą. Šioje rungtyje sportininkės atliko po 30 šūvių. Čia skaičiuojami tik pataikymai, kurių vertė – 10,3 arba daugiau taško. R.Bagamolovaitė surinko 16 taškų.

Pirmadienį vykusioje pirmoje rungtyje, taip pat šaudant iš 10 m atstumo, ji buvo 26-ta.

„Pradžia buvo be galo graži – po pirmų 10 šūvių Rusnė buvo surinkusi 6 pataikymus, per kitus 10 šūvių – dar 7, o likę jau buvo kiek prastesni – tik 3 pataikymai. Aišku, jaudulys, matyt, šiek tiek pakišo koją. Bet mergaitė labai gražiai kovojo, labai stengėsi. Mes nusiteikinėjome po to pirmo starto, kuris buvo nelabai sėkmingas, pasidarėme išvadas, susidėliojome varžybų planą ir gražiai save įveikėme. Rusnė pagerino asmeninį rekordą. Džiaugiamės dėl to labai, prieš tai geriausias rezultatas buvo 12 pataikymų, o dabar surinko 16. Vadinasi, gerai einame mes į priekį. Prieš pirmą startą buvo jaudulys, įtampa, o dabar prasišaudymas, adaptacija buvo lengvesnė. Daug lengviau susitvarkėme su viskuo“, – džiaugėsi trenerė D.Drevinskienė.

Stalo tenisas. Pasirodymą EJOF baigė ir Lietuvoje stalo tenisininkai, rungtyniavę toje pačioje „Partizan“ arenoje, kurioje įrengta ir šaudykla.

Prieš tai sėkmingai įveikęs grupių etapą, ketvirtadienį ryte Martinas Frizelis pratęsė kovą atkrintamosiose varžybose. 15-metis šešioliktfinalyje rungėsi su Ispanijos atstovu Alvaro Gimeno Orna. Mačą po labai atkaklios kovos laimėjo ispanas – 4:2 (9:11, 11:9, 11:7, 7:11, 13:11, 11:5).

„Susitikimas vyko lygiai, tik pabaigoje aštriau sužaidė ispanas. Gal šiek tiek ir jėgų pritrūko. Mūsų vaikai jau beveik 18 dienų varžybose – čia atskridome iškart po Europos jaunučių ir jaunių čempionato. O ispanai ruošėsi būtent EJOF. Matosi jau, kad tas judėjimas lėtesnis, nors atrodo greitai, kažko trūksta. Nuovargis jaučiasi. Ir karštis dar. Šiek tiek pritrūko. Trys setai baigėsi 2 taškų skirtumu. Galėjo laimėti ir Martinas“, - teigė M.Frizelio tėvas ir treneris Viktoras Frizelis.

Popiet M.Frizelis ir asmeninėse varžybose pirmo etapo neįveikusi 14-metė Emilia Pščolovska mišrių dvejetų turnyro šešioliktfinalyje žaidė su vienais varžybų favoritų lenkais Patryku Zyvoroneku ir Kararzyna Rajkowska. Nors Lietuvos porai pavyko laimėti vieną setą, galutinę pergalę 3:1 (11:6, 8:11, 11:6, 11:2) šventė Lenkijos duetas.

„Šaunuoliai mūsiškiai. Laimėti setą prieš tokią pajėgią porą labai puiku. Manau, lenkai iškovos medalius“, – džiaugėsi V.Frizelis.

Badmintonas. Mišrių dvejetų turnyrą pergale pradėjo Lietuvos badmintonininkai 15-metė Uma Ivanauskaitė ir 16-metis Danielius Leonovičius. Jie šešioliktfinalyje 21:13, 21:11 nugalėjo belgus Leą Dauphnais ir Lucą Gosset.

„Buvo pakankamai lengva kova. Uma ir Danielius varžybose dar nė karto nebuvo drauge žaidę, bet tikrai neblogai pavyko susižaisti. Buvo įvairių situacijų – vienose sekėsi, kitose ne. Tai, kas nesisekė, pataisysime. Bet pakankamai laisvai abu jautėsi, kontroliavo žaidimą“, - teigė trenerė Vytautė Fomkinaitė.

Trenerei pritarė ir abu sportininkai.

„Visai gerai žaidimas ėjosi. Kaip pirmam kartui, labai gerai. Su kitais porininkais pirmieji kartai būdavo prastesni. Gera komunikacija buvo, pasikalbėdavome, kai kažkas nesisekdavo. Susikalbėjome“, – džiaugėsi U.Ivanauskaitė, kuriai dvejetai – pagrindinė rungtis.

D.Leonovičius, EJOF vienetų turnyre patekęs į ketvirtfinalį, sakė: „Susižaidėme, nors retai dalyvauju mišriuose dvejetuose. Man buvo iššūkis. Padėjo tai, kad labai gerai sutariame ne tik aikštėje, esame geri draugai. Labai svarbus bendravimas aikštėje. Be jo sunku susižaisti, pajusti vienas kitą.“

Dviračių sportas. Į grupinių lenktynių, vykusių kalnuotose Kumanovo miesto apylinkėse, startą stojo šeši Lietuvos plento dviratininkai.

Merginų varžybose 26-ąją vietą užėmė 16-metė Morta Gavelytė, finišavusi su pagrindine grupe ir vos 5 sek. nusileidusi auksą iškovojusiai italei Annai Bonassi (1 val. 3 min.). 14-metė Elžbieta Seliavaitė liko 46-ta (1 val. 5 min. 20 sek.), jos bendraamžė Gabija Aliukevičiūtė – 64-ta (1 val. 9 min. 56 sek.) tarp 85 dalyvių.

„Į pirmą maitinimo punktą jos atvažiavo su visa grupe, tačiau po to grupė skilinėjo. Gabija ir Ežbieta atsiliko po apsisukimo. Jos dar labai jaunos, pirmą kartą tokioje didelėje grupėje. O Morta išsilaikė, atvažiavo su pirma grupe. Bet ji – ne sprinterė, todėl atvažiavo jos pabaigoje“, – paaiškino dviratininkių treneris Viktoras Biga.

Tuo metu vaikinų komandos treneris, visus tris ugdantis Kvėdarnoje, Kęstutis Česaitis krimtosi: „Planavome vietą pirmame aštuonete. Tačiau nepavyko.“

Dėl komandos lyderio savo rezultatą paaukojęs 14-metis Neimantas Žiogas finišavo 63-ias, jo dviračiu atmynęs 16-metis Matas Kubilius – 64-as (abiejų laikas – 1 val. 19 min. 20 sek.), o varžovo pargriautas 15-metis Hubertas Zaleskis (1 val. 21 min. 17 sek.) – 77-as tarp 99 startavusių dviratininkų. Devyniems nepavyko įveikti varginančios trasos, kurioje pergalę šventė austras Niklasas Wiesmayris.

„Viskas neblogai prasidėjo, visi grupės priekyje atvažiavo į pirmą maitinimo punktą. Po to nusileido žemyn, apsisuko ir vėl važiavo pro maitinimą. Duodant gertuvę Hubertą pastūmė kažkoks vaikinukas ir jis tiesiog nugriuvo. Nukrito grandinė, kol ją uždėjo, užtruko, dar ranką susibraižė. Bet čia smulkmena. Įdėjome jam gertuves ir paleidome, bet atsirado tarpas nuo grupės. Ši važiavo tvarkingai, lydėjome ją automobiliu. Ir staiga pamatėme, kad sustoję du mūsiškiai. Matas sudaužė priekinį ratą – kažkuris varžovas įkišo netyčia pedalą į stipinus, kurie tiesiog pabiro, ratlankis sutrupėjo į šipulius. Neimantas jam, kaip komandos lyderiui, atidavė savo dviratį. O pats laukė neutralios techninės pagalbos, kuri pakeitė priekinį ratą. Manau, kad be reikalo keitėsi. Buvo likę kokie 8 kilometrai, jau nieko nepakeitė“, – pasakojo K.Česaitis.

Baidarių slalomas. Įspūdingas Matkos kanjonas, lyg magnetas traukiantis į Šiaurės Makedoniją atvykusius turistus, taip pat puikiai žinomas baidarių ir kanojų slalomo pasaulyje – čia tekančios Treskos upės galingoje srovėje įrengta aukščiausio lygio trasa. Ją ketvirtadienį išbandė ir EJOF dalyviai. Vienas jų buvo 15-metis Tajus Berulis.

Lietuvos baidarininkas ryžtingai stojo į kovą su kunkuliuojančia trasa, tačiau vienu metu apsivertė. Nors greitai ištaisė klaidą, prisirinko baudos sekundžių ir liko 20-as.

„Pasirodymą vertinu visai neblogai, nes buvo viena didesnė klaida. Be jos debiutas būtų tikrai sėkmingas. Bet mūsų toks sportas – viena rimtesnė klaida ir iškart krenti žemyn. Jei ne ta klaida, būtų geras pasirodymas. Bet ir taip debiutinėse tokio lygio varžybose neblogai viskas“, – galvos nenuleido treneris Vilius Rasimavičius, vienas geriausių Lietuvos baidarių slalomo sportininkų.