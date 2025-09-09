Ketvirtfinalio startas: Turkija – Lenkija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Aštuntfinalyje turkai 85:79 eliminavo švedus, o lenkai 80:72 bosnius.
Rungtynių pradžia – 17 valandą, jas stebėkite Krepsinis.net ir TV3.
Europos čempionate prasideda ketvirtfinalio etapas. Pirmosiose rungtynėse susitinka Turkijos ir Latvijos rinktinės.
