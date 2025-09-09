Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Ketvirtfinalio startas: Turkija – Lenkija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-09 16:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 16:30

Europos čempionate prasideda ketvirtfinalio etapas. Pirmosiose rungtynėse susitinka Turkijos ir Latvijos rinktinės.

Europos čempionate prasideda ketvirtfinalio etapas. Pirmosiose rungtynėse susitinka Turkijos ir Latvijos rinktinės.

0

Aštuntfinalyje turkai 85:79 eliminavo švedus, o lenkai 80:72 bosnius.

Rungtynių pradžia – 17 valandą, jas stebėkite Krepsinis.net ir TV3.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

