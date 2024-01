Ketveri metai be Kobe Bryanto – legenda, kurios paliktas pėdsakas sporto pasaulyje niekada neišdils

K. Bryantas iki dabar yra laikomas vienu geriausių visų laikų NBA žaidėjų, o sąraše rikiuojasi prie tokių legendų kaip Wiltas Chamberlainas, Shaquille’as O'Nealas, Michaelas Jordanas, LeBronas Jamesas ir kt.

Šio įspūdingo krepšininko žūtis nukritus sraigtasparniui sukrėtė visą pasaulį, tačiau jo paliktas pėdsakas matomas bene kasdien.

K. Bryantas gimė Filadelfijoje, Pamelos Cox ir buvusio krepšininko Joe Bryanto šeimoje. Į krepšinio aikštelę jis pirmąkart įžengė būdamas vos trejų ir turbūt nė nesapnavo, kokios aukštumos jo laukia.

Kai jo tėtis baigė karjerą NBA ir persikėlė žaisti į Italiją, Kobe rungtynių metu dirbdavo kamuolio ir šluotos padavėju, o per pertraukas mėtydavo į krepšį.

„Kiekvienų mūsų rungtynių pertraukų metu vykdavo Kobės šou. Jis išeidavo į aikštelę ir bandydavo pataikyti. Per pertraukos metu išeidavome iš rūbinės ir turėdavome jį varyti iš aikštės“, – sakė tuo metu su J. Bryantu žaidęs Leonas Douglasas.

Savo įspūdingą talentą K. Bryantas pradėjo demonstruoti jau vidurinėje mokykloje, o dar jam nebaigus 12 klasių, tuometinis „76ers“ treneris Johnas Lucasas pakvietė K. Bryantą treniruotis ir žaisti su komanda.

Prieš 1996 m. NBA naujokų biržos šaukimą Kobe treniravosi Los Andžele, o biržoje buvo pirmasis gynėjas, kurį pašaukė iškart po mokyklos. Tada jam buvo tik 17 metų, todėl Kobe tėvai turėjo pasirašyti jo naująjį kontraktą.

K. Bryantas NBA žaidė lygiai du dešimtmečius – nuo 1996-ųjų iki 2016-ųjų ir visus juos praleido Los Andželo „Lakers“ gretose.

Su komanda jis laimėjo 5 NBA čempiono titulus, 18 kartų dalyvavo „Visų žvaigždžių“ rungtynėse, dukart tapo NBA finalo naudingiausiu žaidėju ir vienąkart sezono MVP, 11 kartų buvo išrinktas į simbolinį NBA penketą ir turėjo dar ne vieną rimtą apibūdinimą.

Apie įspūdingiausius K. Bryanto karjeros momentus galima kalbėti labai ilgai, tačiau keletas jų sirgalių galvose yra įstrigę ilgam.

Vienas tokių yra nepamirštamos 2006 m. sausio 22 d. rungtynės, kuriose legendinis krepšininkas pelnė net 81 tašką.

Tų rungtynių rezultatas prilygsta vaizdo žaidimui. Per stulbinančias 42 minutes aikštelėje K. Bryantas pataikė 28 metimus iš 46 ir pridėjo dar 18 baudų metimų. Trečiajame ketvirtyje jis pelnė 27 taškus, o paskutiniajame – dar 28 taškus.

81 taškas buvo daugiausiai taškų per rungtynes per visą „Lakers“ istoriją ir antras pagal pelnytų taškų skaičių per visą istoriją po garsiojo Wilto Chamberlaino 1962 m. pelnyto 100 taškų rezultato.

Žinoma, negalima pamiršti ir kito beveik nerealaus Kobe pasirodymo. Nors ir ne taip gerai žinomas, 62 taškų pasirodymas prieš Dalaso „Mavericks“ 2005 m. gruodį galėjo būti įspūdingesnis nei 81 taško sprogimas po mėnesio.

Taip yra todėl, kad K. Bryantas 62 taškus pelnė vos per 32 žaidimo minutes pataikydamas 31 metimą. „Lakers“ taip smarkiai lenkė Dalaso komandą, kad Kobe visą ketvirtąjį ketvirtį sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio.

Tiesą sakant, tuo metu K. Bryantas buvo pelnęs daugiau taškų nei visa Dalaso „Mavericks“ komanda, kuri trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo pelniusi tik 61 tašką.

„Negalima tikėtis, kad tai bus lengva. Jei nori tapti istorija, turi atlikti istorinius dalykus“, – viename savo interviu kalbėjo Kobe.

Išskirtinį krepšininko užsispyrimą ir atsidavimą sportui pademonstravo dar vienas įsimintinas momentas.

2013 m. balandį, kai K. Bryantui buvo 34-eri, per lygias rungtynes su „Golden State Warriors“, jis krito ant žemės ir susiėmė už kairės kojos čiurnos. Jam buvo padėta atsikelti, tačiau jis sunkiai laikė koją ir šlubčiojo po aikštę.

Vis dėlto jis liko rungtynėse ir pataikė du baudos metimus, kad išlygintų rezultatą 109:109. Tada jis iš aikštės nuėjo į rūbinę.

Vėliau komanda pranešė, kad Bryantui plyšo kairiojo Achilo sausgyslė, o tai paprastai laikoma viena iš labiausiai žalojančių krepšininką traumų.

Po Achilo traumos K. Bryantas nebebuvo toks, koks buvo, o kelis paskutinius sezonus jo efektyvumas smarkiai krito ir komanda nė karto nepateko į atkrintamąsias varžybas. Po kelių tokių sezonų jis paskelbė, kad po 2016 m. sezono planuoja baigti karjerą.

Tačiau jis pasiliko tai, kas geriausia, pabaigai. Paskutinėse savo kaip „Lakers“ žaidėjo rungtynėse K. Bryantas pelnė 60 taškų – daugiausiai tą sezoną.

Toks pasirodymas prieš išparduotą „Staples Center“ areną parodė atkaklumą, tvirtumą ir talentą, dėl kurių jis tapo vienu svarbiausių žaidėjų NBA istorijoje.

K. Bryantas 2020 m. sausio 26 d. su savo dukra Gianna ir dar keletu kitų keleivių sraigtasparniu skrido į treniruotę. Nors krepšininkas šia transporto priemone naudodavosi dažnai, tačiau šįkart viskas baigėsi blogiau nei buvo galima įsivaizduoti.

Orlaiviui nukritus, žuvo visi 8 jame skridę keleiviai ir pilotas. Pirmieji šią tragišką žinią pranešė „TMZ Sports“, o vėliau patvirtino ir didieji JAV žiniasklaidos kanalai.

Socialiniuose tinkluose iškart pradėjo sklisti skaudi žinia, tačiau krepšinio pasaulis tuo sunkiai galėjo patikėti.

NBA žvaigždės Luka Dončičius, Dwayne’as Wade’as ir kiti bei ne viena Lietuvos krepšinio žvaigždė dalinosi savo socialiniuose tinkluose trumpomis žinutėmis, kad tuo patikėti tiesiog neįmanoma.

„Nenoriu tuo patikėti“, – tada rašė Šarūnas Jasikevičius.

Kad ir kaip bebūtų gaila, tai buvo tiesa. NBA iškart nusprendė nukelti Los Andželo „Lakers“, kurios gretose visą savo karjerą praleido Kobe, rungtynes, visose kitose rungtynėse buvo skelbiama tylos minutė, o kiek vėliau „Visų žvaigždžių“ rungtynių trofėjus buvo pavadintas Kobe Bryanto garbei.

Socialiniuose tinkluose tada taip pat pasipylė daugybė gražių žodžių ir prisiminimų apie K. Bryantą.

„Nėra žodžių, kurie išreikštų mano patiriamą skausmą netekus draugo, brolio, partnerio lamint titulus, savo bičo. Myliu tave, broli, ir pasigesiu tavęs. Užuojauta Bryantų šeimai ir kitų keleivių šeimoms“, – „Instagrame“ rašė Sh. O'Nealas.

„Mėgaukitės kiekviena diena, žmonės, mes visada per daug nerimaujame dėl dalykų, kurie iš tikrųjų nėra tokie svarbūs. Gyvenimas yra brangus ir niekada nežinai, kada jis baigsis“, – po tragiško įvykio rašė Rudy Gorbertas.

„Dauguma žmonių Kobe prisimena kaip nuostabų sportininką, kuris įkvėpė visą krepšininkų kartą. Tačiau aš jį visada prisiminsiu kaip žmogų, kuris buvo kur kas daugiau nei sportininkas“, – sakė kita NBA legenda Kareemas Abdul-Jabbaras.

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV