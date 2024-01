Keršto trokštanti JAV rinktinė olimpiadai renka garsiausias pavardes: „Komanda vėl galės įsitvirtinti kaip dominuojanti"

JAV krepšinio federacijos paskelbtame sąraše atsidūrė net 41 pavardė iš kurių tik 12 pateks į galutinę komandą ir vyks į Paryžiuje vyksiančias olimpines žaidynes.

JAV rinktinės išplėstinis sąrašas: Bamas Adebayo, Jarrettas Allenas, Paolo Banchero, Desmondas Bane'as, Scottie Barnesas, Devinas Bookeris, Mikalas Bridgesas, Jaylenas Brownas, Jalenas Brunsonas, Jimmy Butleris, Alexas Caruso, Stephenas Curry, Anthony Davisas, Kevinas Durantas, Anthony Edwardsas, Joelas Embiidas, De'Aaronas Foxas, Paulas George'as, Aaronas Gordonas, Tyrese'as Haliburtonas, Jamesas Hardenas, Joshas Hartas, Tyleris Herro, Jrue Holiday, Chetas Holmgrenas, Brandonas Ingramas, Kyrie Irvingas, Jarenas Jacksonas Jr., LeBronas Jamesas, Cameronas Johnsonas, Walkeris Kessleris, Kawhi Leonardas, Damianas Lillardas, Donovanas Mitchellas, Chrisas Paulas, Bobby Portisas, Austinas Reavesas, Duncanas Robinsonas, Jaysonas Tatumas, Derrickas White'as ir Trae Youngas.

Nors šis sąrašas ilgas, tačiau jame yra nemažai JAV rinktinę pasaulinėje arenoje jau atstovavusių ir su ja laimėjimų pasiekusių žvaigždžių. 13 iš 41 sąraše atsidūrusių krepšininkų jau yra atstovavę JAV olimpinėse žaidynėse: B. Adebayo (2020), D. Bookeris (2020), J. Butleris (2016), A. Davisas (2012), K. Durantas (2020, 2016, 2012), P. George'as (2016), J. Hardenas (2012), J. Holiday (2020), K. Irvingas (2016), L. Jamesas (2012, 2008, 2004), D. Lillardas (2020), C. Paulas (2012, 2008), J. Tatumas (2020).

Taip pat 22 krepšininkai yra dalyvavę pasaulio čempionatuose, 24 iškovoję aukso medalius su suaugusiųjų rinktine ir 18 krepšininkų pasidabinę auksu su jaunimo rinktine.

