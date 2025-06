Kayla Harrison ir Julianna Pena aštri žodžių dvikova prieš UFC 316 – karščiausi pareiškimai, statistika ir kovos užkulisių intrigos

Ketvirtadienį prieš „UFC 316“ turnyre laukiančią akistatą su UFC lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) čempione Julianna Pena, dukart olimpinė čempionė K. Harrison nevengė „purvinų kalbų“, o akistatoje buvo užfiksuotas įnirtingas akių kontaktas.

Karščiausia žodžių kova kilo tuomet, kai K. Harrison buvo paklausta, ar po „UFC 316“ galėtų susikauti su buvusia treniruočių partnere Amanda Nunes. Pastaroji 2023 metais pasitraukė iš sporto, būdama dukart UFC čempionė, tačiau vis dažniau užsimena apie sugrįžimą.

„Kai išspardysiu jai užpakalį, keliausiu paskui Amandą“, – pareiškė ji.

Tai išprovokavo J. Penos atsaką – ji pareiškė, kad vienintelis būdas K. Harrison laimėti – tai parvertimai ir nuolatinis laiko tempimas.

„Kayla, kaip tu mane nugalėsi? – šaukė J. Pena. – Kaip jau kartą klausiau: ar tiesiog gulėsi ant manęs ir 25 minutes tempsi laiką? Nes tai yra vienintelis tavo šansas laimėti. Vienintelis tavo šansas įveikti mane – tai gulėti ant manęs 25 minutes.“

K. Harrison atsakė dar stipriau – ji priminė J. Penos kovų statistiką ir ją palygino su savo rezultatais.

„Kaip tu mane nugalėsi? – paklausė K. Harrison. – Tave jau tris kartus sustabdė. Tavo rekordas – 11 pergalių ir 5 pralaimėjimai. Tu pralaimėjai daugiau kovų, nei aš pralaimėjau raundų MMA.“

Paklausta apie galimybę tapti UFC veidu – tokiu, kokiais buvo Ronda Rousey ar A. Nunes, K. Harrison atsakė: „Tai būtų garbė ir privilegija būti moterų MMA veidu. Tai labai rimta atsakomybė. Išeisiu į narvą ir atiduosiu viską, kad galėčiau ištarti: ir naujoji UFC pasaulio čempionė.. („And new UFC champion of the world“).

K. Harrison taip pat buvo pasiteirauta, ar J. Pena, negalėdama įrodyti savo lygio narve, bando kompensuoti tai savo kalbomis?

„Ji manęs visai neerzina, – sakė K. Harrison. – Turiu storą odą. Manęs taip lengvai nepaimsi… Manęs nejaudina lojantis čihuahua.“

Į tai J. Pena atkirto: „Net tavo čihuahua tavęs nemėgsta, Kayla. Net tavo šuo tavęs nemėgsta. Moterų MMA veidas esu aš – ir tu jį dabar matai.“

Nors tarp kovotojų tvyrojo akivaizdi įtampa, fizinio kontakto per akistatą nebuvo.

Tuo tarpu pagrindinėje kovoje pasirodysianti jaunoji UFC žvaigždė Seanas O’Malley pažadėjo taip sutriuškinti UFC lengviausio svorio kategorijos čempioną Merabą Dvališvilį, kad „niekam daugiau jis neberūpės“.

Šią savaitę čempionas jau pareiškė, kad, anksčiau pavogęs S. O’Malley švarką bei titulą, dabar ruošiasi atimti ir spalvingojo amerikiečio gerbėjus.

Ką į tai atsakė „Suga“?

„Tvirtai tikiu, kad nokautuosiu Merabą, – sakė S. O’Malley. – Sekmadienį niekam daugiau Merabas neberūpės. Ir tiek.“

Šie žodžiai dar labiau įaudrino čempioną.

„Kalbėk toliau, – iš kitos scenos pusės šūktelėjo M. Dvališvili. – Tu dar labiau nusižeminsi. Aš darau žmones nuolankius. Tu pamatysi. Tu visą laiką vaidinai, kad esi kuklus vaikinas. Gerai, dar kartą tau tai parodysiu. Dar kartą.“

Visgi kalbėdamas apie laukiančią revanšinę kovą, M. Dvališvili pabrėžė, kad nereikėtų žiūrėti į pirmąją dvikovą, kadangi šį kartą viskas bus kitaip.

„Tai nauja kova, – sakė M. Dvališvili. – Naujas iššūkis. Kaip Seanas jau sakė – jis bus 70 procentų geresnis ir aš tikiuosi, kad jis išties parodys geresnę versiją. Žinau, kad dabar jis kuklus, bet jis nori mane nokautuoti. Ir aš čia tam, kad jam to neleisčiau. Aš jį palaušiu. Po to galėsim būti draugais. Bet kovos vakarą – vėl būsime priešai. Aš jį palaušiu.“

Tuo metu UFC komentatorius Jonas Anikas buvo paklaustas apie augantį sirgalių nepasitenkinimą dėl to, kad UFC sunkiasvorių čempionas Jonas Jonesas vis dar nepasirašė sutarties dėl laukiamiausios kovos prieš laikinąjį čempioną Tomą Aspinallą.

Konkretus klausimas buvo apie beveik 200 tūkst. gerbėjų, pasirašiusių internetinę peticiją, kuria reikalaujama atimti čempiono titulą iš J. Joneso.

„Manau, kad kova tarp J. Joneso ir T. Aspinallo būtų dar reikšmingesnė, jei abu būtų čempionai, – pradėjo J. Anikas. – Tikiu, kad ši kova įvyks, todėl abu turėtų žengti į narvą su diržais.

Tikiuosi, kad jie susikaus gruodį Las Vegase. Neturiu vidinės informacijos, tačiau nemanau, kad J. Jonesui labai rūpi, ar UFC atims iš jo sunkiasvorių čempiono titulą. Jis vis tiek kovos su Tomu ir vis tiek gaus savo honorarą.“