Arsenal pratęsė sutartį su gynėju Gabrieliu iki 2029 metų

Kovo mėnesį klube darbą pradėjęs sporto direktorius Andrea Berta derybas su vidurio gynėjo atstovais iškart paskelbė prioritetu.

„Atvykau čia būdamas jaunas žaidėjas, o dabar, po beveik penkerių metų, esu labai laimingas ir daug išmokau, – sakė Gabrielis. – Labai savimi didžiuojuosi, tai neįtikėtina kelionė ir džiaugiuosi galėdamas ją tęsti. Tikiuosi, laimėsiu trofėjų su šia komanda, nes myliu šį klubą ir mano šeima taip pat jį myli.

„Arsenal“ yra nuostabus klubas ir man labai didelė garbė pasirašyti naują sutartį. Myliu šį klubą, myliu sirgalius, savo komandos draugus, myliu šį stadioną. Labai didžiuojuosi ir dėkoju už visą palaikymą. Judame pirmyn kartu.“

2024–2025 m. sezone Gabrielis sužaidė 42 rungtynes, tačiau balandį patyrė pakinklinės sausgyslės traumą, dėl kurios prireikė operacijos. Tai jam užbaigė sezoną anksčiau laiko. „Arsenal“ teigia, kad planas toks, jog futbolininkas būtų pasirengęs startui 2025–2026 m. sezone.

27-erių brazilas klube jau sužaidė 210 rungtynių ir pelnė 20 įvarčių.

Karjerą pradėjęs gimtosios Brazilijos „Avai“ klube, 2017 m. Gabrielis persikėlė į Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybių „Lille“ komandą, kur sužaidė 42 rungtynes ir taip pat buvo skolinamas „Troyes“ bei Zagrebo „Dinamo“ ekipoms. 2020 m. jis pasirašė sutartį su „Arsenal“ ir padėjo Mikelio Artetos treniruojamai komandai trejus metus iš eilės užimti antrąją vietą „Premier“ lygoje.

Nuo 2023 metų Gabrielis jau 14 kartų vilkėjo Brazilijos rinktinės marškinėlius.

Gabriel is here to stay 🇧🇷



Our number 6 has committed his future to The Arsenal 👇