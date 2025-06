Erin Blanchfield po atšauktos kovos su Maycee Barber gavo premiją ir sukritikavo varžovės elgesį UFC turnyre

M. Barber dėl mįslingos ligos pernai negalėjo kautis su Rose Namajunas. Dar praėjusį rudenį buvo neaišku, ar M. Barber galės tęsti karjerą. Šiemet M. Barber savijauta pagerėjo, ji vėl ėmė treniruotis, tačiau jos sugrįžimą sugadino prasidėję traukuliai.

Nors E. Blanchfield paskutinę akimirką sužinojo, kad kova neįvyks, UFC jos nepaliko „ant ledo“. Pranešama, kad UFC sumokėjo E. Blanchfield ne tik garantuotą sumą už dalyvavimą turnyre, bet ir premiją už pergalę, nors kova net neįvyko.

