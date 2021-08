Kawhi Leonardas tapo laisvuoju agentu – nutraukė sutartį su „Clippers“

K. Leonardas galėjo dar metams prasitęsti kontraktą su Los Andželo „Clippers“ ir būtų gavęs 36 milijonų JAV dolerių atlygį, tačiau pasirinko siekti naujos sutarties.

Tikimasi, kad žaidėjas liks Los Andžele ir pasirašys naują kontraktą.

Kawhi Leonard has declined his $36M player option for next season and becomes a free agent, per source. Now, the expectation is that Leonard will negotiate a new deal to stay with Clippers. @ChrisBHaynes first on declining option.