„Bucks“ sirgalių šventę aptemdė šūviai, 3 žmonės sužeisti

Po pergalės į Milvokio gatves išbėgo minios sirgalių, tačiau jų triumfą greitai aptemdė paleisti šūviai. Maždaug 0.42 val. nakties vietos laiku buvo paleista daugiau nei 12 šūvių toje vietoje, kur „Bucks“ sirgaliai šventė pergalę finale. Į įvykio vietą atskubėję policijos pareigūnai surakino antrankiais 3 asmenis.

Just heard what appears to be gunshots on Water Street in Milwaukee. pic.twitter.com/Z0SmPhH4fS