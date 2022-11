Kataro rinktinė nuvylė sirgalius: nepasipriešino ekvadoriečių pirmojo kėlinio spurtui

Kataras taip pat iš blogosios pusės įsirašė į planetos pirmenybių istorią. Jie tapo pirmąja šeimininkų komanda, kuri pralaimėjo pasaulio čempionato atidarymo rungtynes.

Tuo tarpu Ekvadoro rinktinės sirgaliai nestokojo geros nuotaikos ir išsiskyrė unikalia skanduote. Pašiepdami griežtą Pasaulio čempionato tvarką musulmoniškoje šalyje jie šaukė „Mes norime alaus“.

Ecuador is leading Qatar 2-0 in the first game of the 2022 FIFA World Cup 🇪🇨



Ecuadorian fans are chanting "Queremos Cerveza", which translates to "We want beer"



