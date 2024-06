Kas triumfuos didžiajame Čempionų lygos finale?

Dalis specialistų akivaizdžiu finalo favoritu vadina Ispanijos klubą, tačiau Vokietijos komanda šį sezoną moka nustebinti ir yra nenuspėjama. „Borussia“ šalies čempionate užėmė tik penktąją vietą, bet Čempionų lygoje per 11 mačų patyrė vos vieną nesėkmę.

Dortmundo futbolininkai ketvirtfinalyje eliminavo Madrido „Atletico“, o pusfinalyje – turtingąjį Paryžiaus PSG klubą. Šiame etape „Borussia“ Prancūzijos ekipos žaidėjams per dvejas rungtynes neleido įmušti nė vieno įvarčio.

„Prieš sezoną atrodė nerealu, kad mes nukeliausime iki finalo. Kita vertus, mes nusipelnėme toko rezultato. Žinau, kad lemiamoje dvikovoje nesame favoritai, kad mums bus labai sunku. Kita vertus, tai yra tik vienas mačas, ir viskas yra įmanoma. Mes šį sezoną jau įrodėme, kad galime įveikti potencialiai stipresnius varžovus“, – kalbėjo „Borussia“ treneris Edinas Terzičius.

Dortmundo futbolininkai turės papildomos motyvacijos kautis iš paskutiniųjų ir dėl to, kad tik pergalė finale jiems atvertų duris į kito sezono Čempionų lygos turnyrą.

„Real“ šį sezoną atrodo itin galingai. „Karališkasis“ klubas užtikrintai triumfavo Ispanijos pirmenybėse, o Čempionų lygoje nesuklupo nė karto – 8 pergalės, 4 lygiosios.

„Šiemet turėjome labai daug problemų. Mus nuolat kankino traumos. Dėl jų iš rikiuotė buvo iškritę ir labai svarbūs žaidėjai – Vinicius Junioras, Jude‘as Bellinghamas. Tačiau vyrai pademonstravo tvirtą charakterį. Tikime pergale finale“, – sakė „Real“ strategas Carlo Ancelotti. Beje, anglas J. Bellinghamas 2020-2023 m. atstovavo Dortmundo klubui.

Madrido komanda elitinį žemyno klubų turnyrą yra laimėjusi net 14 kartų. Tai geriausias rezultatas Europoje. Pastarąjį kartą „Real“ nugalėjo 2022 metais, kai finale 1:0 palaužė „Liverpool“ futbolininkus. Madrido ekipa iš pastarųjų 20-ies mačų su Vokietijos klubais pralaimėjo tik kartą.

„Borussia“ Čempionų lygoje lygių sau neturėjo vos sykį – 1997-aisiais. Tuomet Dortmundo klubas finale 3:1 įveikė Turino „Juventus“. 2013 metais „Wembley“ stadione „Borussia“ lemiamame mūšyje 1:2 nusileido kitai Vokietijos ekipai Miuncheno „Bayern“.

„Real“ su „Borussia“ Čempionų lygos finale tarpusavyje varžysis pirmą kartą. Šios komandos oficialiose rungtynėse iš viso akis į akį susitiko 14 kartų. Šešias pergales nuskynė „Real“, tris – „Borussia“, o penkios dvikovos baigėsi lygiosiomis.

Paskutinį kartą Dortmundo klubas Madrido futbolininkus nuskriaudė seniai – 2013-2014 m. Čempionų lygos sezone. Madridiečiai „Borussia“ komandai nepralaimėjo ketverių rungtynių iš eilės.

UEFA Čempionų lygos finalą tiesiogiai iš Londono birželio 1 dieną nuo 21.50 val. rodys „Go3“ televizija.

