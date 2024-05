A lygos turo anonsas: „Žalgiris“ vyks revanšuotis į Širvintas

Alytaus DFK „Dainava“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Gegužės 31 dieną, 19 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Pirmą kartą šiemet namų stadione dainaviečiai bus vedami į priekį savo aistruolių.

Po labai blankaus mačo prieš Marijampolės „Sūduvą“ alytiškiai puikiai reabilitavosi Gargžduose, sužaisdami geriausią bei rezultatyviausią sezono mačą. Vis dėlto vienas iš to mačo geriausių žaidėjų, gerą formą įgavęs greitasis saugas Chibuike Nwosu, yra diskvalifikuotas. Pastaroji pergalė leido pakilti į 5-ąją vietą, palankiai susiklosčius aplinkybėms, galima šoktelėti net į 4-ąją poziciją. Sergejaus Kuznecovo kariaunos artimiausiais turais laukia sudėtingi varžovai, tačiau trys artimiausi susitikimai vyks Alytuje.

Mėlynai balti žaidžia labai solidų gegužės mėnesį – jo metu nepatirtas nė vienas pralaimėjimas žaidžiant su pajėgiais varžovais, be to, su 26 taškais pakilta į 2-ąją vietą. Vis dėlto „Hegelmann“ ekipa pirmojo rato antroje pusėje barstė taškus bei Dzūkijos sostinėje sieks revanšo. Antradienį „FPRO LFF taurės“ aštuntfinalyje Kauno rajono klubas turėjo vargo Plungėje, tad strategas Andrius Skerla atliko būtinas rotacijas. Penktadienį eksperimentų bus mažiau, galbūt su naujos komandos marškinėliais debiutuos prisijungęs saugas Felipe Brisola.

Marijampolės „Sūduva“ – Gargždų „Banga“. Birželio 1 dieną, 17 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Komandos antrąsias tarpusavio rungtynes pasitinka po anksčiau patirtų pralaimėjimų.

Marijampolės ekipa itin laukia rinktinių pertraukos, kad galėtų išsilaižyti žaizdas ir sulaukti į rikiuotę sugrįžtančių futbolininkų. Pozityvo nesuteikia ir diskvalifikuotų žaidėjų trejetas – rungtyniauti negalės Ivanas Zotko, Maksymas Pyrogovas bei Linas Zingertas. „Sūduva“ savo kraityje turi 16 taškų bei rikiuojasi aštunta, tad įvertinus netekčių mastą, galime tikėtis gana atsargaus ir klampaus futbolo. Lygiosios marijampoliečiams nebūtų prasčiausias rezultatas, visgi, namuose buvo nugalėta vos vieną sykį – tai įvyko dar kovo 13 dieną.

„Banga“ praėjusią savaitę patyrė netikėtą bei triuškinamą pralaimėjimą ir nepasinaudojo proga įsitvirtinti pirmame ketverte. Davido Afonso kariauna su 19 taškų žengia 6-oje vietoje – pergalė leistų vėl grįžti į pirmąjį penketą, nesėkmė – netgi nukristi į 8-ąją poziciją. Po beveik mėnesio pertraukos į rikiuotę sugrįžo Benas Šatkus, tačiau komandai pastarąjį kartą nepadėjo pagrindinis vartininkas Mantas Bertašius, be to, diskvalifikuotas Vilius Piliukaitis. „Banga“ vis dar išlieka viena geriausiai svečiuose žaidžiančių komandų – be pralaimėjimo sužaisti net aštuoni mačai.

„Panevėžys“ – FA „Šiauliai“. Birželio 1 dieną, 19 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1.

Panevėžiečiai stos į kovą su naujuoju vyr. treneriu Stijnu Vrevenu.

Titulą ginantys čempionai po lygiųjų su „Kauno Žalgiriu“ bei konkurentų pergalės nusileido į paskutinę vietą, savo sąskaitoje turėdami vos 12 taškų, 2 pergales bei 7 pelnytus įvarčius. Puolime panevėžiečiai progų kartas nuo karto susikuria, bet stinga geresnės realizacijos, tiesa, vis geresnę formą demonstruoja saugas Lucas de Vega. S. Vrevenas negalės verstis optimalia sudėtimi – rinktinių pertraukos metu sugrįžimui ruošis Vytautas Černiauskas, Ariagneris Smithas bei Kwadwo Asamoah.

Saulės miesto komandai „TOPsport A lygoje“ niekaip nepavyksta džiaugtis antruoju laimėjimu iš eilės. FA „Šiauliai“ pralaimėjo tiek pat rungtynių, kiek praėjusiame sezone ir po 15 susitikimų turi 17 taškų. Vis dėlto nuo 4-oje vietoje esančio „Kauno Žalgirio“ ekipą skiria tik 3 taškai. Vyr. treneris Mindaugas Čepas vėl gali verstis po daugiau negu dviejų mėnesių sugrįžusiu Martynu Dapkumi, visgi, praėjusios akistatos su Vilniaus „Žalgiriu“ nebaigė rezultatyviausias žaidėjas Davis Ikauniekas.

Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 2 dieną, 16 val. Širvintos, Širvintų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2.

Sensacingai iš taurės varžybų pasitraukę žalgiriečiai sieks revanšo.

Stratego postą perėmęs Aurimas Tamaliūnas su savo kariauna džiaugėsi dviem netikėtomis pergalėmis. „TransINVEST“ ekipai pavyko pakilti iš paskutinės vietos, o „FPRO LFF taurėje“ eliminuoti būsimą sekmadienio varžovą. Ketvirtadienį aukštą tempą palaikę debiutantai susidurs su itin motyvuotu varžovu, tačiau komandos gretos pastarosiomis savaitėmis kiek pasipildė. Daugiau negu mėnesį nerungtyniauja buvęs žalgirietis Gustas Jarusevičius, diskvalifikuotas bus japonas Misaki Sato.

„Žalgiris“ po trejų lygiųjų Lietuvos čempionate džiaugėsi dviem minimaliais laimėjimais ir pabėgo nuo Telšių „Džiugo“. Vienintelis varžovas pernelyg neatsilikęs gegužę – „Hegelmann“ klubas, jis yra lenkiamas 8 taškais. Vladimiro Čeburino kariauna antrus metus iš eilės krito taurės aštuntfinalyje ir iš karto susitiks su jį eliminavusiu oponentu. Čempionato lyderiams vis dar nepadeda Benas Traore ir Nikola Petkovičius, be pastarojo serbo ekipai rezultatyvumas kiek sumenko. Jei vilniečiai neiškovos pergalės sekmadienį, tai būtų labai didelė staigmena.

Telšių „Džiugas“ – „Kauno Žalgiris“. Birželio 2 dieną, 18.25 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3.

Kaip įprasta, sekmadienio vakarines rungtynes bus galima stebėti LRT Plius kanalu.

Labai nukraujavęs Telšių klubas neatsilaikė prieš „Hegelmann“ futbolininkus bei neteko svarbaus gynėjo Dejano Trajkovskio. Visa tai atsispindėjo taurės varžybose, kai akistatos pabaigoje Vykinto Gaudiešiaus atremtas baudinys leido išvengti pratęsimo su II lygos atstovu FKS „Ukmergė“. Strategas Andrius Lipskis gali pasidžiaugti tuo, jog svarbias minutes gaunantis jaunimas pernelyg nepasimeta, visgi, net ir savo sirgalių akivaizdoje taip nukraujavus kovoti dėl pergalės bus nelengva.

Kauniečiai per pastarąsias šešerias rungtynes „TOPsport A lygoje“ iškovojo tik dvi pergales, tiesa, kurį laiką buvo rungtyniauta su praėjusio sezono grandais. Savaitės viduryje „Kauno Žalgiris“ atliko formalumą bei sutriuškino žemesnės lygos atstovą Prienų „Nemuną“ – tada vėl įvarčiu džiaugėsi čempionate vis dar stringantis Filipas Dangubičius. Į rikiuotę sugrįžo Maxime‘as Spano Rahou bei Sethas Sincere‘as, tačiau pirmojo rato tarpusavio mače žibėjęs Gratas Sirgėdas vis dar gydosi traumą.