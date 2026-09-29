Kas taps ALK prezidentu? Kova tarp kandidatų įgauna pagreitį

Pasitraukus Mindaugui Balčiūnui, iškart išryškėjo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) prezidento Remigijaus Milašiaus figūra, kuris buvo laikomas favoritu laimėti rinkimus, bet, panašu, dabar situacija keičiasi.
Netrukus pradėjo aiškėti, kad posto geidžia Darius Gudelis, vėliau pasirodė ir Rolando Skaisgirio noras, o paskutinis į rinkimų traukinį įšoko Gediminas Kvietkauskas.
Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) prezidentu šiemet tapęs ir „East West Agro“ vadovas krepšinio pasaulyje yra naujas veidas, tad jo dalyvavimas rinkimuose sukėlė nemažai klausimų. Krepsinis.net šaltiniai teigė, kad G.Kvietkauskas rinkimuose pasirodė kaip figūra, kuri bandys atimti balsus iš R.Milašiaus.
Pirmadienį DELFI laidoje „7 krepšinio zonos“ apsilankęs R.Skaisgirys nevyniojo į vatą ir teigė, kad G.Kvietkauskas pasitrauks iš rinkimų iki balsavimo pradžios. Jis net pasiūlė lažybas: „Jeigu jis baigiantis rinkimų kampanijai neatiduos savo balso Gudeliui, aš jo įmonę reklamuosiu pusę metų visais įmanomais būdais. Jeigu atiduos balsą ir palaikymą Gudeliui, jis turės nuvažiuoti nuo Kauno iki Vilniaus ne su savo traktoriumi, o su „John Deere“ traktoriumi. Aš jam tai pasakysiu ir susitikęs gyvai.“
R.Skaisgirio prielaidos nėra iš piršto laužtos – praktika, kad kažkuris kandidatas pareiškia palaikymą kitam, yra normali praktika šalies prezidento rinkimuose, kai pirmajame ture pralaimėję kandidatai prieš antrąjį deklaruoja palaikymą vienam arba kitam kandidatui, kurie susitinka antrajame ture. Žinoma, kad nebūtinai rinkėjai turi daryti taip, kaip pasakė jų pirmajame etape palaikytas kandidatas, tačiau tokie pareiškimai tikrai padeda. G.Kvietkauskas turi NKL klubų palaikymą, tad jeigu jis trauktųsi ir pareikštų palaikymą D.Gudeliui, didelė tikimybė, kad nemažai antros pagal pajėgumą šalies lygos komandų balsuotų būtent už D.Gudelį.
Krepsinis.net žiniomis, kai kuriems asociacijos „Lietuvos krepšinis“ nariams nepatiko R.Milašiaus retorika per LKL sezono atidarymo ir kitą dieną vykusią spaudos konferenciją „Krepšinio namuose“, kur buvo vengiama pasakyti, jog jis tikrai sieks prezidento posto, o atsakymai į kai kuriuos klausimus buvo labai aptakūs.
Komunikacine prasme kol kas ryškiausiai atrodo D.Gudelis ir R.Skaisgirys. D.Gudelis pasinaudojo proga ir pats pirmas garsiai 15min žurnalistui Rokui Pakėnui pasakė pagrindines idėjas dėl rinktinės trenerio Dainiaus Adomaičio bei plano, kaip surinkti pajėgius žaidėjus artėjančiam Pasaulio taurės „langui“.
Tuo tarpu R.Skaisgirys kratosi konkrečių pavardžių ir kalba apie Vykdomojo komiteto sprendimą, kas turėtų treniruoti nacionalinę komandą. Tačiau R.Skaisgirys nebijo aštriai pasisakyti apie kitus kandidatus bei pabrėžti savo indėlį į Lietuvos krepšinį ir nuveiktus darbus jaunimo piramidėje per savo 1,5 metų darbo laikotarpį. Būtent glaudus ryšys su krepšinio mokyklomis ir visa jaunimo piramide didina R.Skaisgirio šansus tapti ALK prezidentu. Krepsinis.net žiniomis, krepšinio mokyklos patenkintos R.Skaisgirio vizija, dėmesiu ir vykstančiu progresu šiai svarbiai visos sporto šakos piramidės pakopai.
Aktyvi agitacija vyksta balsuoti už D.Gudelį. Krepsinis.net žiniomis, balso teisę turintys asmenys per pastarąją savaitę sulaukė skambučių iš skirtingų žmonių, kurie yra D.Gudelio pusėje ir prašė paramos jam. Taip pat užkulisiuose kalbama, kad M.Balčiūnas palaiko būtent D.Gudelio kandidatūrą, nors spaudos pranešimu praėjusią savaitę buvo neigiama ši informacija. Krepsinis.net šaltiniai teigia, kad būtent D.Gudelis dabar laikomas favoritu laimėti rinkimus ir dėl aktyvaus darbo užkulisiuose.
Krepsinis.net šaltiniai teigia, kad D.Gudelio šansų nemažina ir su politika susiję aspektai, kurie buvo aprašyti knygoje „Kabinetas 339“. Neva krepšinio žmonės atsiriboja nuo politinių peripetijų ir su tuo susijusių istorijų.
R.Milašiaus nuveikti darbai LKL kalba patys už save, tačiau krepšinio periferijose esantiems balsuotojams kelia klausimų, ar jiems būtų skirta pakankamai dėmesio, nes visa lygos prezidento komanda dirbo tik su aukščiausio lygio ir turtingiausiomis Lietuvos organizacijomis. Šaltiniai teigia, kad R.Milašius kol kas yra itin pasyvus agitacijoje ir pokalbiuose su rinkėjais. Vien LKL klubų paramos R.Milašiui tikrai neužteks tam, kad jis būtų išrinktas prezidentu. Krepsinis.net žiniomis, bent jau viena LKL komanda neketina balsuoti už R.Milašių ir savo paramą atiduos kitam kandidatui.
Nors iki rinkimų dar liko kiek daugiau nei dvi savaitės, pirmieji rinkimų kontūrai jau išryškėjo. Akivaizdu, kad G.Kvietkausko šansai laimėti šiuo metu yra mažiausi, R.Skaisgirys gali tapti rinkimų netikėtumu, o D.Gudelis deda daug darbo tam, kad būtent jis laimėtų rinkimus. Tuo tarpu R.Milašiui atrodė, kad postas tarsi padėtas ant stalo, tačiau reikės padaryti daugiau žingsnių, jog tai virstų realybė, nes R.Skaisgirio jau turimas įdirbis ir D.Gudelio tinkami komunikaciniai žingsniai bei agitacija sveria svarstykles ne LKL prezidento naudai.
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