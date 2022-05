Kartėlis po Čempionų lygos „Liverpool“ fanų nuotaikos nesugadino – audringai šventė du titulus

„Liverpool“ žaidėjas Andy Robertsonas pripažino bijojęs parado šventės, tačiau kartu su Divocku Origi jie viešai padėkojo susirinkusiems sirgaliams.

„Jeigu atvirai, šįryt pabudau siaubingos nuotaikos“, – sakė A.Robertsonas. „Šiek tiek bijojau parado, bet kai įlipi į tą autobusą, supranti, kad ateina geriausi sirgaliai pasaulyje. Tai pakėlė nuotaiką, o mes kitą sezoną vėl atiduosime viską, ką galime.

Svarstėme, kiek žmonių šiandien atvyks, bet jie yra geriausi sirgaliai pasaulyje. Didžiulė garbė yra jiems atstovauti. 63 rungtynės, namuose ir išvykoje – negali vertinti jų labiau“.

Tuo tarpu klubą paliekantis D.Origi pagerbė komandą, sirgalius ir rėmėjus: „Tai buvo ypatingas sezonas. Matome tokią meilę net ir pralaimėję finalą. Esu dėkingas ir laimingas. Labai pasiilgsiu šių vyrukų. Esu čia aštuonerius metus, bet jaučiu, kad mano tikslas įvykdytas. Klubas yra patikimose rankose ir ši komanda dar daug ką parodys“.

