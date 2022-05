Neįtikėtinas „Real“ vartininko Th. Courtois vakaras padėjo „Real“ iškovoti 14-ą Čempionų lygos trofėjų

Finale belgas į neviltį varė visus Jurgeno Kloppo ekipos puolėjus. Jis atrėmė net 9 smūgius, o toks rezultatas Čempionų lygos finale geriausias nuo pat 2003-ųjų metų.

Fantastiškas rungtynes sužaidė ir Mohamedas Salah, kuris atliko net šešis smūgius į vartų plotą (daugiau nei visa Madrido ekipa kartu sudėjus - 4). Prieš rungtynes jis neslėpė, kad tryškta noru atsirevanšuoti „Real“ ekipai už pralaimėjimą 2018 m. Čempionų lygos finale. 6 smūgiai į vartų plotą – egiptiečio rekordas per visą jo karjerą „Liverpool“ klube.

„Karališkasis" klubas laimėjo jau aštuntąjį Čempionų lygos finalą iš eilės ir 14-ąjį kartą istorijoje iškovojo nugalėtojų titulą.

Nesklandumai stadiono prieigose

Finalą sujaukė nesklandumai prie stadiono prieigų. Dėl susidariusių sunkumų sirgaliams patekti į „Stade de France“ stadioną finalo rungtynių pradžia iš pradžių buvo nukelta 15 minučių, o po to atidėta dar tokiam pačiam laikui. Galiausiai UEFA „Twitter“ paskelbė, kad mačas prasidės 22 val 36 min.

Fans appeared to climb into the Champions League final and avoid security.



(via @dec11mcc) pic.twitter.com/5iuFcF1CQN — ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2022

Pasirodė pranešimų ir vaizdo įrašų, kad į stadioną pradėjo veržtis bilietų neturintys sirgaliai, prie stadiono susidarė didžiulės spūstys. Per tvoras lipantys sirgaliai yra apipurškiami ašarinėmis dujomis.

Desórdenes alrededor del estadio de Paris obliga a retrasar el inicio del partido final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool. https://t.co/z12DBumNIo — Hernando Amaya (@hernandomedia) May 28, 2022

„Liverpool“ rungtynes pradės tokia startine sudėtimi: Alisson, Fabinho, Van Dijk, Konate, Thiago, Mane, Salah, Henderson, Luis Diaz, Robertson, Alexander-Arnold.

„Real“ startinė sudėtis: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Kroos, Benzema, Modrič, Casemiro, Valverde, Vinicius Junior, Mendy.

„Real“ tapo pirmąja komanda šio turnyro istorijoje, kurios Čempionų lygos finale startinėje sudėtyje net keturi žaidėjai buvo sužaidę 100+rungtynių šiame turnyre (Karimas Benzema, Toni Kroosas, Luka Modričius ir Davidas Alaba).

Marcelo (C) of Real Madrid lifts the trophy as his teammates celebrate after winning the UEFA Champions League final between Liverpool FC and Real Madrid. 📸 epa / Yoan Valat #RealMadrid #UCL #UCLFinal #ChampionsLeague #epaimages pic.twitter.com/LxTbYCjsgX — european pressphoto agency (@epaphotos) May 28, 2022

Antrasis rungtynių kėlinys:

46 min. Prasideda antrasis finalo kėlinys.

54 min. S. Mane smūgiuotą kamuolį sėkmingai blokavo varžovas ir pasižymėti dar kartą nepavyko.

57 min. „Liverpool“ ir toliau didina apsukas, o dar vieną progą pasižymėti iš baudos aikštelės turėjo M. Salah. Visgi kamuolys pataikė į tankią madridiečių gynybinę sienelę ir egiptietis liko nieko nepešęs.

59 min. Carlo Ancelotti žaidimas paremtas kontraatakomis ir viena jų atneša dividendų! Viniciusas Junioras tiksliai uždarė komandos draugo Federico Valverdes perdavimą ir išvedė „Real" ekipą šiose rungtynėse į priekį 1:0.

64 min. M. Salah atliko smūgį kaire koja iš tolimesnės distancijos, tačiau kamuolį dar kartą atrėmė Th.Courtoisas.

70 min. Dar vienas Viniciuso Junioro reidas ir dar viena mikrodvikova su Konate, kurią vėl laimi prancūzas.

73 min. T. Alexanderis-Arnoldas atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau šio kamuolio neseniai aikštėje pasirodęs Diogo Jota į vartų plotą nenukreipti nesugebėjo.

79 min. „Liverpool“ sukuria dar vieną pavojingą ataką, o fantastišką darbą rungtynėse toliau atlieka belgas Th. Courtois, atrėmęs dar vieną D. Jotos smūgį pažeme.

83 min. Neįtikėtina! Dar vienas Belgijos rinktinės vartų sargo epizodas, šįkart atrėmęs labai pavojingą M. Salah išpuolį.

90 min. Buvo pridėtos 5 papildomos minutės, tačiau per jas Anglijos futbolininkai nieko pavojingesnio nesukūrė. „Real“ laimi finalo rungtynes rezultatu 1:0 ir iškovoja Čempionų lygos nugalėtojų titulą!

Pirmasis rungtynių kėlinys:

1 min. Rungtynės pagaliau prasidėjo!

10 min. Abi ekipos per pirmąsias dešimt susitikimo minučių žaidė itin atsargiai ir nė viena nesmūgiavo į vartų plotą.

15 min. Viniciusas Junioras atliko reidą į baudos aikštelę kairiuoju kraštu, tačiau Konate perskaitė brazilo sumanymą ir Ispanijos klubo rengta ataka nutrūko.

16 min. Tikslaus perdavimo iš Sadio Mane sulaukęs Mohamedas Salah atliko pirmąjį smūgį į vartų plotą, tačiau kamuolį sėkmingai atrėmė Thibautas Courtoisas.

20 min. Kamuolio kontrolę 60 proc. laiko kontroliuojantys anglai sukūrė pirmą rimtą gaisrą prie T. Courtois vartų. Sadio Mane smūgį pažeme belgas atrėmė, o kamuolys pavojingai atsimušė į vartų virpstą.

25 min. Karimo Benzemos smūgiuotą kamuolį sėkmingai sugavo Anglijos ekipos vartininkas Alissonas ir prancūzui pasižymėti nepavyko.

33 min. „Raudonieji“ vis didina spaudimą prie „Real“ vartų, o jau trečią kartą į vartų plotą po Trento Alexanderio-Arnoldo perdavimo su galva smūgiuoja M. Salah.

19 min. Andrew Robertsonas pavojingai įsiveržė į baudos aikštelę ir atliko perdavimą S. Mane, tačiau senegaliečio smūgis skriejo šalia virpsto.

44 min. Sumaištimi baudos aikštelėje pasinaudojęs Karimas Benzema nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir įvarčio neįskaitė. Šį epizodą ilgokai nagrinėjo VAR.

45 min. Buvo pridėtos 3 papildomos žaidimo minutės, tačiau abiems ekipoms pasižymėti pirmoje rungtynių pusėje taip ir nepavyko. Aktyviau puolime didžiąją pirmos susitikimo pusės dalį žaidė J. Kloppo auklėtiniai, kurie kamuolį kontroliavo 52 proc. laiko ir atliko 5 smūgius į vartų plotą. Tuo tarpu „Los Blancos“ atliko vos vieną smūgį į vartų plotą.

Pirmojo kėlinio statistika:

Kelias iki finalo ir ekipų trofėjai

„Liverpool“ Čempionų lygos pusfinalyje iš tolimesnių kovų eliminavo „Villarreal“. Tuo tarpu įspūdingai išsigelbėjęs „Real“ kovoje dėl bilieto į finalą eliminavo „Manchester City“.

„Real“ iki šiol žaidė Čempionų lygos finale iš viso 16 kartų (13 pergalių ir 3 pralaimėjimai). Tuo tarpu „Liverpool“ varžėsi jame 9 kartus (6 pergalės ir 3 nesėkmės).

„Liverpool“ ir „Real“ Čempionų lygos finale susitiks trečiąjį kartą turnyro istorijoje. Iki šiol komandos pasidalijo po vieną pergalę. 1981 metais vykusiame finale triumfavo „raudonieji“, o 2018 metais titulą iškovojo „Karališkasis“ klubas.