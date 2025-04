Karjeros rekordas – jau čia pat: Vilius Gaubas Menorkoje žengė į ketvirtfinalį

V. Gaubas pirmasis laimėjo varžovo padavimų seriją ir atitrūko 4:2, bet netrukus persvarą prarado (4:4). Dar sykį lietuvis į priekį išsiveržė po vienuoliktojo geimo (6:5) ir šį kartą savo padavimais įtvirtino pergalę sete (7:5).

Antrojo seto pradžioje V. Gaubas neutralizavo „break pointą“, o trečiajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją (2:1). A. Gea iš karto atsitiesė (2:2), bet penktajame geime V. Gaubas susigrąžino iniciatyvą (3:2). Prancūzas tuomet paprašė medicininės pertraukėlės dėl dešiniosios rankos skausmo.

Medical time out for Arthur Gea.



Issue with Gea’s right arm area.



Vilius Gaubas to serve next at 3-2 up in set 2. pic.twitter.com/pwKP6ogmDM