Kanados GP – 27 metus nematytas rezultatas ir eilinis „Red Bull“ piloto fiasko

Prieš pat kvalifikacijos pabaigą olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) ratą irgi įveikė lygiai per 1 min. 12 sek. Kadangi G.Russellas tokį rezultatą užfiksavo pirmasis, jam ir atiteko pirma vieta.

Tai buvo pirmas atvejis nuo 1997 m. Europos GP, kai kvalifikacijos lyderiai pasiekė identišką laiką. Prieš 27 metus net 3 lyderiai – Jacques Villeneuve‘as, Michaelis Schumacheris ir Heinzas-Haraldas Frentzenas – fiksavo identiškus laikus.

Šį kartą trečias buvo britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:12.021), aplenkęs komandos draugą australą Oscarą Piastri (1:12.103). Fantastiškai pasirodė 5-ą vietą užėmęs australas Danielis Ricciardo („RB“, 1:12.178). Tuo tarpu greitą „Mercedes“ bolidą turėjęs britas Lewisas Hamiltonas tebuvo 7-as (1:12.280).

Krachas ištiko „Ferrari“ komandą, kuri neturėjo savo atstovų trečioje kvalifikacijos dalyje. Monakietis Charlesas Leclercas fiksavo 11-ą rezultatą (1:12.691), o ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis – 12-ą (1:12.728). Tai buvo blogiausia „Ferrari“ kvalifikacija nuo 2021 m. Belgijos GP.

For the first time since Belgian GP of 2021- both #Ferrari cars have been knocked out in Q2 itself meaning they have failed to make it to Q3



Sucker punch this #CanadianGP quali