Kanadiečio vedama „Rockets“ pasiekė net 5 metus lauktą pergalę Toronte

Atkaklios buvo ir šios rungtynės, o jų pradžioje dominavo šių metų 19-asis NBA naujokų biržos šaukimas Ja’Kobe Walter. „Raptors“ puolėjas pelnė pirmus 14 savo ekipos taškų, o po pirmojo ketvirčio šeimininkai įgijo pavojingą atotrūkį 24:35.

Visgi antroje rungtynių pusėje namų komanda ėmė strigti, o didele dalimi dėl to prisidėjo itin prastos ekipos lyderio Scotties Barnes'o rungtynės. Puolėjas tepelnė 6 taškus, o iš žaidimo pataikė vos 2 metimus iš 15-os.

Nors „Rockets“ atliko daugiausiai klaidų šiame sezone (21), tačiau rungtynių pabaigą žaidė drausmingiau. Hiustonas panaikino pirmoje mačo pusėje turėtą 16 taškų deficitą ir paskutiniame kevirtyje pati „Rockets“ susikrovė 11 taškų pranašumą.

Galiausiai pergalę įtvirtino buvęs „Raptors“ įžaidėjas Fredas VanVleetas, po kurio dvitaškio prasiveržus svečiai atitrūko 113:104.

Nugalėtojams Dillonas Brooksas įmetė 27 taškus, Jalenas Greenas surinko 22.

Dillon Brooks in a 114-110 win @ the Raptors : 27 points (6-12 shooting, 2-7 from 3 & 13-14 from the FT line), 6 rebounds & 3 steals in 37 minutes pic.twitter.com/3ik77j8Rqf