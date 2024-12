21 atkovotas Domanto Sabonio kamuolys neišgelbėjo „Kings“ nuo ketvirto pralaimėjimo iš eilės

31 minutę ant parketo praleidęs Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas ir vėl žvėriškai kovojo dėl atšokusių kamuolių ir jų sugriebė net 21. Jis taip pat pelnė 17 taškų (7/18 dvit, 1/4 trit, 0/2 baud.), pridėjo 4 rezultatyvius perdavimus, tačiau tris kartus prasižengė ir padarė tris klaidas (25 naud.).

Prieš rungtynes taip pat buvo neaišku ar lietuvis galės žaisti, nes kentė kairiosios čiurnos skausmus.

Tai buvo aštuntas iš eilės D. Sabonio dvigubas dublis, tačiau jam būnant aikštelėje varžovai jautėsi patogiai ir pelnė 26 taškais daugiau nei „Kings“, o tai blogiausias (+/- 26) rodiklis visoje komandoje. Antras prasčiausias rezultatas DeMaro DeRozano (+/- 21).

Varžovų ekipos garbę lietuvis gynė 2022-2017 metais, kai buvo iškeistas į Tyrese'ą Halyburtoną.

Šįkart geriau pasirodė D.Sabonis, po kurio tritaškio antrojo susitikimo pabaigoje „Kings“ veržėsi į priekį 45:44, o T. Halyburtonas šiose rungtynėse surinko 14 taškų ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Iki ilgosios pertraukos Kalifornijos ekipa su varžovais žengė koja kojon 52:52, tačiau galiausiai buvo palaužti varžovų tolimų metimų, kurių „Pacers“ pataikė net 17-a, o net septyni svečių ekipos krepšininkai pelnė dviženklį taškų skaičių.

Iš žaidimo Ricko Carlisle'o auklėtiniai atakavo net 58 proc. taiklumu.

Ketvirtajame ketvirtyje „Pacers“ jau turėjo 13 taškų pranašumą, o galutinį tašką padėjo vienu metu pelnydami 8 taškus be atsako.

Per ketverias paskutines rungtynes „karaliai“ nukrito žemiau 50 proc. laimėtų rungtynių ribos, kas sukėlė ekipos fanų nepasitenkinimą ir po dvikovos buvo girdėti ekipos fanų švilpimas.

