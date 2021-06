Kalnietis po pergalės prieš Venesuelą: „Sprendimai kaip vištos be galvos“

Lietuvos rinktinė labai nervingai pradėjo rungtynes – per pirmą kėlinį prametė penkis tritaškius, suklydo penkis kartus ir surinko vos 11 taškų.

„Šabloniškai skamba, bet pirmose rungtynėse yra ta kvaila įtampa komandoje. Bėgiojome, sprendimai kaip vištos be galvos, kojos smėlyje ir dėl to toks klampus žaidimas, ko mes nelabai norėjome. Gerai, kad gynyboje susitvarkėme ir dėl to jie nenubėgo ir pirmavome beveik visą laiką“, – teigė M. Kalnietis.

(49 nuotr.) FOTOGALERIJA. Olimpinis atrankos turnyras: Lietuva – Venesuela

Jis pelnė 12 taškų ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus, o savo perdavimais Jonui Valančiūnui užkūrė rinktinę ketvirtame kėlinyje.

Vis tik jis pasižymėjo, kad nervingas žaidimas prasideda nuo gynėjų ir turėjo pastabų ir sau.

„Derinių neišpildymas ir nesustatymas į vietas. Norėjome po vieną išspręsti, kažkur kažkas paskubėjo, nutraukė derinį – trūko tos kantrybės.

Atvirai kalbant, turime fokusuotis ne į Venesuelą, o savo žaidimą gerinti“, – sakė įžaidėjas.

Po krepšiais karaliavęs Jonas Valančiūnas pelnė 20 taškų (8/9 dvit., 4/4 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir surinko 30 naudingumo balų.

Kitas NBA bokštas Domantas Sabonis pridėjo 12 taškų ir 8 atkovotus kamuolius. Lietuviai turėjo akivaizdų ūgio pranašumą ir tuo naudojosi, bet ateityje komanda turi žaisti įvairiapusiškiau, įsitikinęs M. Kalnietis.

„Negalime tik tuo kliautis, nes žaidimas pasidarys statiškas ir nuspėjamas. Kamuolys turi judėti ir tik radus balansą tas krepšinis bus kokybiškas“, – pabrėžė jis.

Kitas rungtynes Lietuva žais liepos 1 d. su Pietų Korėja, mačo pradžia – 19.30 val.

Atrankos turnyre Kaune iš viso varžosi šešios rinktinės, padalintos į dvi grupes. Po dvi geriausias komandas iš jų pateks į pusfinalį. Bilietą į Tokijo žaidynes iškovos tik turnyro laimėtoja.

REKLAMA

TV3 televizija, naujienų portalas tv3.lt, internetinė vaizdo platforma TV3 Play bei naujos kartos televizija Go3 transliuos visas olimpinės atrankos vyrų krepšinio rungtynes – ne tik tas, kuriose pasirodys lietuviai.

Tiek rungtynių metu, tiek ir po jų karščiausios naujienos, interviu su krepšininkais, jų komentarai bei rungtynių analizė atsidurs ir naujienų portalo tv3.lt specialiame polapyje – https://www.tv3.lt/tokyo2020.