Kaip Arne Slotas iš naujo subūrė „Liverpool“, kad taptų „Premier“ lygos čempionais be jokio didesnio papildymo?

„Feyenoord“ treneris buvo iškovojęs šiam istoriniam klubui tik antrąjį čempionų titulą XXI amžiuje. Iš pradžių A. Slotas nebuvo favoritas užimti „Liverpool“ trenerio postą. Taip pat ir „Liverpool“ nebuvo laikoma favorite tapti čempione po jo paskyrimo. Tačiau iškovojus antrąjį XXI amžiaus lygos titulą, A. Slotas vėl pranoko lūkesčius – klubas jam buvo iškėlęs užduotį patekti į UEFA Čempionų lygą.

Istorija pasikartojo. Ir A. Slotui, ir tam tikra prasme „Liverpool“. Iš Nyderlandų atvykęs treneris tapo trečiuoju treneriu klubo istorijoje po Joe Fagano ir Kenny Dalglisho, laimėjusiu lygą savo debiutiniame sezone. Abu šie treneriai 9-ajame dešimtmetyje buvo atėję iš vidaus. A. Slotas buvo tiek pašalietis, tiek tęstinumo kandidatas – naujokas klube, lygoje ir šalyje, tačiau pasirinktas iš dalies todėl, kad atitiko J. Kloppo žaidėjų profilį. Jis pasirodė esąs natūralus sprendimas.

Praėjusį sezoną „Liverpool“ užėmė trečiąją vietą, tačiau tiek A. Slotas, tiek jo kapitonas Virgilis van Dijkas sakė, kad niekas nesitikėjo jų kovos dėl titulo šiais metais. Viena iš priežasčių buvo nežinomybė, kurią sukėlė J. Kloppo išvykimas.

Kita priežastis – „Liverpool“ žaidėjų, kurie vasarą dalyvavo EURO 2024 ar „Copa America“ čempionatuose. pirmoji pažintis su A. Slotu buvo atidėta iki kelių treniruočių prieš draugiškas rungtynes su „Las Palmas“ ir „Sevilla“, vykusių savaitę iki sezono pradžios. Tačiau tarp dalyvavusių priešsezoninėje JAV turo stovykloje jau buvo juntamas entuziazmas. Curtis Jonesas ir Mohamedas Salah buvo sužavėti ir įkvėpti naujojo trenerio, o saugo pasakymas, kad jis yra „tikriausiai laimingiausias, koks kada nors buvo“, vėliau privertė jį patikslinti, kad tai nėra kritika J. Kloppui.

Visgi abu buvo pavyzdžiai, kaip „Liverpool“ žaidėjai buvo pasirengę priimti naujas idėjas. Reakcija į M. Salah ginčą su J. Kloppu prie šoninės linijos rungtynėse su „West Ham“ balandį galėjo būti perdėta, tačiau egiptietis A. Slotui pateikė, ko gero, geriausią savo karjeros sezoną: 33 įvarčiai, 23 rezultatyvūs perdavimai ir skaičiai vis dar auga, padedant sumažintoms gynybinėms užduotims.

Atliekant patikrą, „Liverpool“ atstovai pastebėjo, kad A. Slotas geba išspausti daugiau iš žaidėjų savo treniravimo metodais. Jis žinojo, ką reikia pakeisti, tuo pat metu sudarydamas įspūdį, kad pasikeitimų beveik nėra. Tačiau tie pakeitimai nebuvo radikalūs, drastiški ar nereikalingi. V. van Dijkas vertino taktinį pokytį, leidusį jam turėti saugą, nusileidžiantį žemiau, kas suteikė daugiau galimybių įvairiems perdavimams.

Luisas Diazas iš pradžių buvo maloni staigmena, kai buvo perkeltas į puolėjo poziciją, nors vėliau jo forma kiek smuko žaidžiant per vidurį. Cody Gakpo pasinaudojo žaisdamas grynai kairėje pusėje. Didžiausias sėkmės pavyzdys buvo Ryanas Gravenberchas, kuris buvo pakeistas į atraminį saugą po to, kai pagrindinis vasaros taikinys Martinas Zubimendi pasirinko likti „Real Sociedad“ klube.

Tai pabrėžė skirtumą tarp A. Sloto ir J. Kloppo: pastarasis labiau mėgo naudoti Wataru Endo kaip gynybinį saugą, o olandas, vertindamas japonų charakterį, tačiau norėdamas saugo, turinčio geresnius perdavimo įgūdžius, Endo naudojo kaip rungtynių pabaigos žaidėją.

Jei A. Slotas prisitaikė prie aplinkybių „Anfield“ stadione, jis tai padarė ir tada, kai M. Zubimendi atsisakė persikelti. Tai dar viena paralelė su „Liverpool“ praeitimi: 2019–2020 metų sezone, kai J. Kloppas laimėjo „Premier“ lygą, vienintelis klubo pirkinys buvo atsarginis vartininkas Adrianas. Dabar „Liverpool“ įsigijo vartininką Giorgį Mamardašvilį, bet iš karto paskolino jį atgal į „Valencia“, todėl vienintelis naujas veidas komandoje buvo Federico Chiesa, kuris taip ir nepradėjo nė vienų lygos rungtynių starto sudėtyje.

A. Slotas dirbo su žaidėjais, kuriuos paveldėjo. Išskyrus Ryaną Gravenberchą, turbūt didžiausias rėžimo pasikeitimo naudos gavėjas buvo Ibrahimas Konate – žaidėjas, kurį A. Slotas pakeitė per savo pirmą, ir galbūt reikšmingiausią, keitimą. Savo debiutinėse oficialiose rungtynėse A. Slotas nusprendė, kad Jarellas Quansahas laimi per mažai dvikovų, ir per pertrauką pakeitė jį į Konate. 0:0 rezultatas tapo 2:0, o Konate tapo nuolatiniu Virgilio van Dijko partneriu.

Tai parodė, kad A. Slotas, nors ir yra malonus žmogus, gali būti tiesmukas ir nebijo priimti sprendimų. Jis ne kartą pagerino komandos žaidimą per pertrauką, tiek atlikdamas keitimus, tiek koreguodamas taktiką. Vienu metu rudenį 23 iš paskutinių 26 „Liverpool“ įvarčių buvo pelnyti antrajame kėlinyje. Duokite A. Slotui 45 minutes problemoms spręsti – jis ras atsakymą. Jis parodė turįs analitinį protą ir gebėjimą greitai mokytis.

Jei tos rungtynės buvo pirmosios lemiamos, netrukus sekė kitos. Dominuojanti pergalė prieš „Manchester United“ turėjo ypatingą reikšmę, nes praėjusį sezoną „Liverpool“ buvo strigę „Old Trafford“ stadione tiek FA taurėje, tiek „Premier“ lygoje. A. Slotas pergudravo savo tautietį Eriką ten Hagą – tai buvo tarsi žinutė, kad kai kurie atvykėliai yra pakankamai geri.

Vis dėlto netrukus sekė ir svarbi pamoka. „Liverpool“ pralaimėjo ketvirtąsias sezono rungtynes namuose prieš „Nottingham Forest“. Jei nugalėtojai buvo suerzinti A. Sloto užuominos, kad tai tokio tipo rungtynės, kurias „Liverpool“ turėtų laimėti, tai galėjo būti pamoka nevertinti tariamai silpnesnių varžovų. Olandas visą likusį sezoną priminė, kad „Premier“ lygoje kiekviena pergalė yra sunki. Tai buvo svarbus realybės patikrinimas. Jis išmoko pamoką ir dar vienu aspektu: tai buvo pirmos rungtynės po tarptautinės pertraukos, o A. Slotas į startinę sudėtį įtraukė Luisą Diazą ir Alexisą Mac Allisterį, kurie ką tik grįžo po ilgų kelionių į Pietų Ameriką. Po spalio ir lapkričio tarptautinių pertraukų abu rungtynes pradėjo ant suolo.

Pralaimėjimą „Forest“ ekipai sekė nepralaimėta 26 rungtynių serija „Premier“ lygoje. Anot žmonių „Anfield“ stadione, kai kurios iš šių pergalių buvo lemiamos įrodant, kad „Liverpool“ turi reikiamą charakterį. Pergalė UEFA Čempionų lygoje prieš „AC Milan“ buvo viena jų: trys dienos po pralaimėjimo „Forest“ jie San Siro po trijų minučių jau atsilikinėjo 0:1. Buvo ir lygiųjų 2:2 su „Arsenal“, kur „Liverpool“ praeitą sezoną pralaimėjo ir galėjo pralaimėti dar kartą. Pergalė prieš „Brighton“, kai „Liverpool“ po pirmojo kėlinio buvo prastesnė komanda ir atsiliko, bet po pertraukos parodė A. Slotui ir J. Kloppui būdingą intensyvumą. Svarbios buvo ir lygiosios 2:2 su „Fulham“ namuose, kai „Liverpool“ du kartus buvo atsilikusi, liko dešimtyje nuo 16-os minutės, bet išplėšė tašką Diogo Jotos vėlyvu įvarčiu.

Laikotarpis, padėjęs visiems įtikėti galimybėmis, prasidėjo po tarptautinės pertraukos. „Liverpool“ jautė kritiką dėl lengvo sezono starto, tačiau po to jų laukė dešimties rungtynių serija su „Chelsea“, „RB Leipzig“, „Arsenal“, dukart prieš „Brighton“, Lėverkuzeno „Bayer“ „Aston Villa“, „Southampton“, Madrido „Real“ ir „Manchester City“. Jie laimėjo devynerias rungtynes ir vienerias sužaidė lygiosiomis, kas dar labiau padidino tikėjimą klube. Dvi iš eilės pasiektos pergalės prieš „Real“ ir „Man City“ tuo metu pavertė „Liverpool“ geriausia komanda Europoje. A. Slotas pernelyg nesureikšmino Čempionų lygos naujojo formato grupės laimėjimo, o „Liverpool“ turnyrą baigė aštuntfinalyje, bet tai parodė jų stabilumą.

Stabilumas būdingas ir pačiam A. Slotui. Užkulisiuose jis išlaiko tą patį ramų būdą, kokį demonstruoja viešumoje. Jo ramus būdas ir santūrus požiūris buvo didelis privalumas, kai vyko trijų svarbių žaidėjų kontraktų sagos. Tai, kad M. Salah ir V. Van Dijkas pasirašė naujas dvejų metų sutartis, buvo pasitikėjimo balsas A. Slotui. Jis pasiekė norimą rezultatą, bet niekada neatrodė blaškomas aplinkos ar bet ko kito. Palyginti su J. Kloppu, buvo mažiau skundų dėl tvarkaraščio, nė vieno dėl ankstyvos rungtynių pradžios. Jis retai skundėsi traumomis, kas galėjo kai kurių kitų klubų gerbėjams sudaryti įspūdį, kad „Liverpool“ jų net neturi.

Tai paaiškina, kodėl A. Sloto pykčio protrūkis po lygiųjų 2:2 su „Everton“ buvo toks neįprastas. Vis dėlto, nepaisant audringo finišo, šis „Merseyside“ derbis galėjo suveikti „Liverpool“ naudai. Jis buvo perkeltas iš gruodžio dėl audros. Planuota, kad rungtynės bus žaidžiamos po trijų dienų po to, kai „Liverpool“ praleido išlyginamąjį įvartį per pridėtą laiką rungtynėse su „Newcastle“, kai trūko gynėjų ir buvo suspenduotas Macas Allisteris.

Jei A. Sloto „Liverpool“ laimėjo lygą taip pat kaip J. Kloppo komanda prieš penkerius metu, jie taip pat pasinaudojo „Man City“ nesėkmėmis. Be to, patys prisidėjo prie jų: du laimėjimai rezultatu 2:0 parodė galios pusiausvyros pokytį. Kai „Liverpool“ patys prarado formą ir pagreitį, tai galėjo kainuoti „Carabao“ taurę – A. Slotas jautė, kad UEFA Čempionų lygos pralaimėjime Paryžiaus „Saint-Germain“ jie padarė daug dalykų teisingai bet „Premier“ lygos trofėjaus tai nesutrukdė iškovoti.

Kai kurie klubo viduje jautė šiokį tokį nepasitenkinimą, kai per vieną savaitę iš galimo trejeto liko tik vienas trofėjus. Faktas tas, kad tai tik antrasis „Liverpool“ lygos titulas per 35 metus. Ir nors jie taip ilgai pirmavo, kad tai atrodė savaime suprantama, kai kam atrodė, kad pergalė buvo priimta kaip duotybė.

„Liverpool“ taip nemanė. M. Salah buvo sakęs, kad titulas jam yra svarbiausias prioritetas. Panašiai manė ir kiti. Jie gavo, ko norėjo. Pereinamasis sezonas tapo triumfu, sklandus valdžios perdavimas dar kartą pabrėžė, kokį gerą pasirinkimą padarė klubas.

A. Slotas neįkrito į spąstus bandydamas mėgdžioti savo ekscentrišką pirmtaką. Prieš pirmąsias rungtynes „Anfield“ stadione jis sakė, kad neketina kopijuoti J. Kloppo tradicinių kumščio mostų sirgaliams, tačiau be vokiškosios charizmos ar natūralaus citatų žavesio, jis pasiekė tylų efektyvumo stebuklą. Kaip ir „Liverpool“, kai reikėjo pakeisti, atrodytų, nepakeičiamą trenerį, A. Slotas priėmė teisingus sprendimus.

Parengta pagal „independent“ žurnalisto Richardo Jolly straipsnį.