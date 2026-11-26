Lietuvos čempionų laukia akistata su kaimynais iš Latvijos. 19:45 val. Kauno „Dariaus ir Girėno“ stadione jie kovos su „Rigas FC“ komanda. Kviečiame stebėti dvikovą sportas.lt portale, tv3.lt arba TV6 kanalu.
Įdomūs faktai:
• Abi komandos turnyrą pradėjo skirtingai. „Riga“ tris kartus sužaidė lygiosiomis 1:1, o „Kauno Žalgiris“ triuškinamai pralaimėjo visas tris dvikovas.
• Po trijų turų kauniečiai užima paskutinę poziciją grupės etape ir yra viena iš dviejų komandų, vis dar neturinčių taškų.
• Abiems komandoms tai yra debiutas Europinio futbolo grupės etape.
• Šios komandos iki šiol oficialiose rungtynėse nėra susitikusios.
• Tai bus priešpaskutinės „Kauno Žalgirio“ rungtynės namuose šiame sezone.
• Varžovai prieš šias rungtynes pakeitė trenerį, o komandos vairą perėmė Didier Zanetti.
Komentarai:
„Atėjus naujam treneriui, jis atsineša naujų idėjų. Žinoma, jis neturėjo daug laiko sustyguoti žaidimą, tad pamatysime, kaip viskas klostysis. Mes žaisime savo stiliumi ir viliuosi, kad būsime ta komanda, kuri iškovos tris taškus.
„Riga“ žaidžia labai gražų futbolą, tris kartus sužaidė lygiosiomis, įmušė nemažai įvarčių. Jie turi daug kokybės asmenybėse. Bet aš tikiu, kad rungtynes laimi komandinis žaidimas ir tikiuosi, kad rytoj fortūna bus mūsų pusėje“
Željko Sopičius, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
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Geriausia kauniečių proga rungtynėse baigėsi Vykinto Slivkos bandymu, kuris skrieja kiek virš vartų.