K.Žemaitis kukliai debiutavo Turkijos lygoje

2025-09-28 20:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 20:07

Sezoną Turkijoje pradėjo Manisos BBSK (0/1) komanda su Kristupu Žemaičiu, kuri namie 68:87 (14:19, 15:22, 21:24, 18:22) nusileido Mersino BSK (1/0) klubui.

K.Žemaitis pelnė 4 taškus

Sezoną Turkijoje pradėjo Manisos BBSK (0/1) komanda su Kristupu Žemaičiu, kuri namie 68:87 (14:19, 15:22, 21:24, 18:22) nusileido Mersino BSK (1/0) klubui.

0

K.Žemaitis per 26 minutes pelnė 4 taškus (2/2 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 3 kamuolius, 1 – perėmė, atliko 2 perdavimus, provokavo 2 pražangas, rinko 7 naudingumo balus.

Oliverio Kostičiaus auklėtiniams taip pat po 11 taškų rinko Dayshonas Smithas, praeityje žaidęs Utenoje, ir Maozinha Pereira. Mersino klubui 16 taškų pelnė Ronaldas Marchas, 15 – buvęs Vilniaus „Ryto“ žaidėjas Francisco Cruzas.

