Jutoje – keturių žaidėjų išvarymas ir blankiausios Domanto Sabonio sezono rungtynės

Lietuvio klubas išvykoje 111:100 (32:30, 28:21, 25:26, 26:23) įveikė Jutos „Jazz“ (8/4), kuriai tai buvo pirmasis pralaimėjimas namuose šį sezoną. Iki tol Jutos ekipa namų aikštėje buvo laimėjusi visas ketverias rungtynes.

D. Sabonis per 31 minutę pelnė 6 taškus (2/9 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, bet dukart suklydo ir aikštę paliko dėl išnaudoto šešių pražangų limito.

Šio mačo nebaigė net keturi žaidėjai, įsivėlę į susistumdymą – „Jazz“ be mačą baigė be Rudy Goberto, Donovano Mitchello ir Joe Ingleso, „Pacers“ – be Myleso Turnerio.

Visi jie aikštę paliko likus žaisti keturioms minutėms iki mačo pabaigos – M. Turneris iš galo kiek stumtelėjo R. Gobertą po šio netikslaus metimo iš po krepšio – prancūzas į tai sureagavo karštai ir ant žemės nusitempė M. Turnerį, netrukus jie susikibo. Į netoli „Jazz“ suolelio vykusį konfliktą atskubėjo ir D. Mitchellas su J. Inglesu ir visi keturi užsidirbo diskvalifikacines pražangas.

Antrą kėlinį „Pacers“ pabaigė spurtu 11:3 ir pabėgo į priekį 60:51. Trečiame kėlinyje 11 taškų pelnęs R. Gobertas iniciavo „Jazz“ atkarpą 9:0, po kurios šeimininkai priartėjo iki 71:74.

Vis tik tada trys iš eilės Indianos ekipos atakos baigėsi M. Turnerio arba Malcolmo Brogdono tritaškiais ir „Pacers“ atstatė 9 taškų pranašumą – 83:74. Ketvirtame kėlinyje „Jazz“ jau nepavyko priartėti per artimesnį nei penkių taškų atstumą, o visos viltys dar kažką nuveikti užgeso po susistumdymo ir trijų starto penketo žaidėjų išvarymo.

„Jazz“: D. Mitchellas 26, R. Gobertas 19 (11 atk. kam.), J. Clarksonas 11, E. Paschallas 9, B. Bogdanovičius ir H. Whiteside’as po 8.

„Pacers“: M. Brogdonas 30 (9 rez. perd.), T.J. McConellas 21, K. Martinas 14, M. Turneris 13, Ch. Duarte 11.