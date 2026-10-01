Jurgenas Kloppas liko nepatenkintas sulaukęs klausimo apie socialiniuose tinkluose sklaidančius komentarus

Vokietijos rinktinės trenerio apie tai paklausė žurnalistas prieš Tautų lygos rungtynes su Serbija. J. Kloppas teigė pats tokių komentarų nepastebėjęs, tačiau aiškiai išdėstė savo požiūrį į panašias diskusijas socialiniuose tinkluose.
„Realiame gyvenime turiu mažai laiko tokioms nesąmonėms, o socialiniuose tinkluose – taip pat“, – sakė J. Kloppas.
Treneris pabrėžė, kad socialiniai tinklai suteikia galimybę savo nuomonę išsakyti praktiškai kiekvienam žmogui, tačiau tai nereiškia, kad į kiekvieną pasisakymą verta kreipti dėmesį. J. Kloppo teigimu, žmonės internete dažnai tiesiog išsako tai, kas ateina į galvą.
„Mūsų grupė negalėtų būti vieningesnė. Pasaulis galėtų kai ko pasimokyti iš sporto rūbinės“, – pridūrė Vokietijos rinktinės treneris.
J. Klopas taip pat atkreipė dėmesį į komandos atmosferą. Pasak jo, rinktinėje futbolininkai puikiai sutaria ir yra susitelkę ties bendru tikslu, todėl išorėje pasirodantys komentarai nekeičia situacijos komandos viduje.
Diskusija apie Vokietijos rinktinės sudėtį socialiniuose tinkluose kilo po ankstesnių komandos rungtynių. Kai kuriuose įrašuose buvo teigiama, kad rinktinė esą nėra pakankamai „vokiška“ ar „balta“, o į tai vis daugiau dėmesio atkreipiama ir spaudoje.
Vokietijos rinktinė artimiausiose rungtynėse susitiks su Serbija. J. Kloppui tai bus dar vienas išbandymas ruošiant komandą Tautų lygos kovoms.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.