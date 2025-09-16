„Jonavos“ peržiūroje – amerikietis aukštaūgis

22 metų 208 cm ūgio puolėjas sužaidė draugiškose rungtynėse su Rygos VEF klubu, nors apie papildymą klubas kol kas neskelbė.
Amerikiečio sąskaitoje per 15 minučių – 10 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, blokas ir 12 naudingumo balų.
L.Hattonas yra šviežiai baigęs mokslus Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA). Paskutinius metus jis praleido Indianos „Hoosiers“ komandoje, kur per 6 minutes pelnė 2,1 taško, atkovojo 1,5 kamuolio.
