TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Jonavos“ peržiūroje – amerikietis aukštaūgis

2025-09-16 21:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-16 21:28

Aukštaūgių stokojanti „Jonavos“ komanda pasikvietė į pagalbą amerikietį Langdoną Hattoną.

L.Hattonas siekia vietos Jonavoje

0

22 metų 208 cm ūgio puolėjas sužaidė draugiškose rungtynėse su Rygos VEF klubu, nors apie papildymą klubas kol kas neskelbė.

Amerikiečio sąskaitoje per 15 minučių – 10 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, blokas ir 12 naudingumo balų.

L.Hattonas yra šviežiai baigęs mokslus Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA). Paskutinius metus jis praleido Indianos „Hoosiers“ komandoje, kur per 6 minutes pelnė 2,1 taško, atkovojo 1,5 kamuolio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

