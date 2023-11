Jonavos lyderiu tapęs Hughesas – apie trumpą suoliuką ir Lietuvoje atsiveriančias galimybes

Tiesa, visai kitaip klostosi reikalai FIBA Europos taurėje, kur vienintelė turnyre dalyvaujanti Lietuvos ekipa turi keturias pergales bei vieną pralaimėjimą ir yra labai arti to, kad grupėje iškovotų pirmąją vietą.

Su LKL.lt kalbėjęs jonaviečių vidurio puolėjas Michaelas Hughesas tokius svyravimus aiškina nelengvu tvarkaraščiu.

Džiaugėsi bendu laiku su komanda

„Sudėtinga žaisti dukart per savaitę, ką darome jau kurį laiką. Grįžę iškart turime persiorientuoti kitoms rungtynėms. Taip yra ir šįkart – grįžome iš Kipro ir iškart ruošiamės žaisti su „Rytu“. Tai gali pasijausti mūsų kūnams, nes žaidžiant tik vieną kartą lengviau tuo pasirūpinti. Gerai tai, kad mūsų koncentracija niekur nedingsta. Mėginsime pagerinti savo žaidimą „Betsafe-LKL“, kad tiek viename, tiek kitame turnyre būtume sėkmingi“, – tvirtino žaidėjas.

Visgi, M. Hugheso teigimu, dalyvavimas šiose varžybose, kuriose tenka susidurti su nestandartiniais varžovais, komandai gali praversti ir žaidžiant „Betsafe-LKL“ mačus.

„Labai įdomu žaisti tarptautiniame turnyre, nes gali pamatyti skirtingų stilių komandas ir jų žaidėjus, – teigė „centras“. – Tai suteikia naują perspektyvą. Į kiekvienas rungtynes turi žiūrėti vienodai rimtai, įdėti darbo ruošdamasis. Tos komandos labai skiriasi nuo lietuviškų. Galime tobulėti gynyboje, nes ginamės prieš įvairias puolimo sistemas. Tikiuosi, tai mums išeis į naudą.“

Dar vienas tarptautinio turnyro nešamas privalumas – tarpusavio ryšius tvirtinantis laikas su komandos draugais.

„Tai dar vienas būdas eiti link tikslo. Komandoje netrūksta pozityvo, nusiteikimas aukšto lygio. Vienu metu žaidėme keturiskart iš eilės namuose, o dabar tenka daugiau keliauti. Tai nėra lengva fizine prasme, bet mes išlaikome pozityvą“, – apie komandos gyvenimą mintimis dalinosi M. Hughesas.

Šiuo metu „CBet“ rotacijoje sukasi vos aštuoni žaidėjai. Jei komandai pavyks prasimušti į kitą tarptautinių varžybų etapą, jų laukia dar bent šešios savaitės dvejų rungtynių ritmu. Ne už kalnų ir Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) ketvirtfinalio serija, tad panašų tempą gali tekti atlaikyti dar kurį laiką.

Išskyrė gerą fizinio parengimo trenerio darbą

Vis dėlto komandos personalui laurus priskiriantis M. Hughesas nemano, kad artimiausiu metu trumpas atsarginių žaidėjų suolas gali tapti nesuvaldoma „CBet“ problema.

„Nesame susirūpinę, tiesiog turime ruošti kūną, kad jis atlaikytų krūvius visus metus. Nuopelnai dėl to keliauja mūsų fizinio rengimo treneriui Lukui, kuris mums kasdien sudėlioja planus, kad kūnai būtų pajėgūs atlaikyti dvejas rungtynes per savaitę, išliktume stiprūs ir greičiau atsistatytume. Kineziterapeutė Eglė taip pat nepailsdama pluša. Jei tinkamai prižiūri savo kūną, to kuro sezono pabaigoje nepritrūks“, – vylėsi jonaviečių atstovas.

Tiek vietiniame, tiek tarptautiniame fronte M. Hughesas demonstruoja įspūdingą sportinę formą. „Betsafe-LKL“ pirmenybėse aukštaūgis per paskutinius tris mačus fiksavo 15,3 taško, 7 atkovotų kamuolių, net 3,7 bloko ir 23,7 naudingumo balo statistiką. Tuo tarpu FIBA Europos taurėje dvi savaites paeiliui jis varė į neviltį Suomijos ir Kipro klubus, rinkdamas 11 taškų, 9,5 atkovoto kamuolio, 3,5 bloko ir 22,5 naudingumo balo.

„Stengiuosi atkreipti dėmesį į detales, padaryti savo darbą kiekvieną dieną. Su fizinio rengimo treneriu vykdome individualų planą, kuriame tobulinu dalykus, kurių, mano manymu, trūko. Tai man labai padeda įsivažiuoti į tinkamą ritmą“, – sakė sėkmingą atkarpą žaidžiantis legionierius.

25-erių amerikietis, iki tol rungtyniavęs Austrijos ir Vengrijos lygose, kol kas mėgaujasi kelis mėnesius trunkančia patirtimi Jonavos klube.

„Man sekasi gerai. Lietuva yra graži šalis, apie žmones krepšinio kultūrą girdėjau tik geriausius dalykus. Prieš atvykdamas kalbėjau su Antino Jacksonu, kuris pernai žaidė Šiauliuose. Jis sakė, kad lyga konkurencinga, krepšinis aukšto lygio. Neturėjau jokių lūkesčių, bet čia turiu puikią patirtį. Tai gera galimybė man, ypač lipant viršun Europos krepšinio kopėčiomis. Atvykau čia iš Vengrijos, tai man didžiulis žingsnis“, – kylančia karjeros kreive džiaugėsi krepšininkas.

Jonavoje bandys pirmą kartą įveikti Vilniaus „Rytą“

Jau šeštadienio vakarą „CBet“ mėgins sugrįžti į pergalių kelią Lietuvos čempionate, tačiau tą padaryti bus be galo sunku. Į Jonavą atvyksta mačo favoritu laikomas Vilniaus „Rytas“ (8-1), kuris dar niekada nėra suklupęs „CBet“ tvirtovėje. Giedriaus Žibėno kariauna čia triumfavo visus penkis kartus.

„Priešininkai žaidžia Čempionų lygoje, todėl juos reikia gerbti. Jie turi savo krepšinio kultūrą, kurios laikosi. Žinai, kad jie visada žais kietai ir atiduos visas jėgas. Turime gerai žinoti, ką galime kontroliuoti, o ko ne, kad būtume konkurencingi ir pasiektume pergalę, ko labai tikiuosi“, – prieš dvikovą su vicečempionais kalbėjo naudingiausias jonaviečių krepšininkas.

Šiuo metu Jonavos klubas turnyrinėje lentelėje rikiuojasi šeštas, tačiau link šios pozicijos palengva stiebiasi įkandin žengiančios ekipos. Nepaistant to, ambicijų nestokojantys „CBet“ vyrukai nori patys dar palypėti į viršų.

„Niekas neturėtų būti patenkintas tuo, kur yra, net jei tai pirmoji vieta, – savo požiūrį išreiškė M. Hughesas. – Turi norėti daugiau. Mes norime daugiau. Nesame patenkinti tuo, kaip atrodėme pastarosiomis savaitėmis „Betsafe-LKL“. Mėginsime pasiekti daugiau pergalių. Norime abiejose lygose atrodyti solidžiai ir būti sėkmingi.“

Besibaigiant „Betsafe-LKL“ pirmajam ratui, komandos jau gali daryti išvadas apie savo žaidimą ir įžvelgti taisytinų dalykų. M. Hughesas tiki savo klubo galimybėmis darsyk patriukšmauti, tačiau tam turi aiškią sąlygą.

„Žinome, kad esame konkurencingi ir galime žaisti su visais, galime sukelti problemų, – pareiškė vienas komandos vedlių. – Viskas priklauso nuo mūsų koncentracijos ir to, kaip išpildome savo planus. Kasdien turime tapti bent procentu geresni. Tokiu būdu renkamos pergalės, kaip tai darėme sezono pradžioje.“

„CBet“ ir „Ryto“ susitikimą nuo 17.00 val. tiesiogiai stebėkite per BTV televizija ir Go3.