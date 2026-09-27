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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jonavos komanda ENBL starte nusileido lietuvio klubui

2026-09-27 18:56 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-27 18:56
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Jonavos „Hipocredit“ (0/1) komanda nesėkme pradėjo pasirodymą Šaiurės Europos lygoje (ENBL) ir namuose 71:77 (14:22, 23:14, 21:22, 13:19) nusileido Soidaurkroukuro „Tindastoll“ (1/0) klubui.

R.Mesidoras buvo rezultatyviausias komandoje (Foto: Rokas Lukoševičius)

Jonavos „Hipocredit“ (0/1) komanda nesėkme pradėjo pasirodymą Šaiurės Europos lygoje (ENBL) ir namuose 71:77 (14:22, 23:14, 21:22, 13:19) nusileido Soidaurkroukuro „Tindastoll“ (1/0) klubui.

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Didžiąją rungtynių dalį kontroliavo islandai, tiesa, po pertraukos jonaviečiai buvo perėmę iniciatyvą. Gerą atkarpą tada rengė Reginaldas Mesidoras, pataikė ir Nicholasas Johnsonas su Timu Lambrechtu, tačiau Adomas Drungilas tempė į priekį savo ekipą.

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Jonaviečiams 11 taškų pelnė R.Mesidoras (1/8 trit.), po 8 – Nojus Kulieša ir Grantas Vasiliauskas, po 7 – N.Johnsonas ir C.Brownas (7 atk. kam.).

Jonaviečiai pataikė 8 tritaškius iš 34 (23 proc.).

Islandams 16 taškų rinko Arnaras Bjornssonas, po 12 – Juliusas Augustssonas ir A.Drungilas (4/8 dvit., 1/1 trit., 1/5 baud.), atkovojęs ir 5 kamuolius bei atlikęs perdavimą.

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