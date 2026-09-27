Jonavos komanda ENBL starte nusileido lietuvio klubui

Didžiąją rungtynių dalį kontroliavo islandai, tiesa, po pertraukos jonaviečiai buvo perėmę iniciatyvą. Gerą atkarpą tada rengė Reginaldas Mesidoras, pataikė ir Nicholasas Johnsonas su Timu Lambrechtu, tačiau Adomas Drungilas tempė į priekį savo ekipą.
Jonaviečiams 11 taškų pelnė R.Mesidoras (1/8 trit.), po 8 – Nojus Kulieša ir Grantas Vasiliauskas, po 7 – N.Johnsonas ir C.Brownas (7 atk. kam.).
Jonaviečiai pataikė 8 tritaškius iš 34 (23 proc.).
Islandams 16 taškų rinko Arnaras Bjornssonas, po 12 – Juliusas Augustssonas ir A.Drungilas (4/8 dvit., 1/1 trit., 1/5 baud.), atkovojęs ir 5 kamuolius bei atlikęs perdavimą.
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