Jonas Valančiūnas po lenta kovėsi it Rodmanas, „Pelicans“ artėja link įkrintamųjų

Tris kėlinius komandos žengė lygiai, tačiau ketvirtajame netikėtas Jose Alvarado ir Larry Nance‘o tandemas surengė šeimininkų spurtą 12:0 (102:90). Per likusį laiką „pelikanai“ išlaikė dviženklę persvarą ir varžovams apie pergalę pagalvoti neleido.

J. Valančiūnas per 34 minutes pelnė 16 taškų (5/8 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 6/6 baudų metimų), atkovojo 19 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 5 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.

Uteniškis dvigubą dublį atliko šeštame mače paeiliui, o jo atkovotų kamuolių skaičiai šioje serijoje nuolat auga – 10, 12, 12, 12, 18 ir 19 šiame susitikime.

Prieš rungtynes šukuoseną pakeitęs Devonte Grahamas juokavo atradęs gero žaidimo paslaptį, o jo statistika tai tik patvirtina – 29 minutės, 30 taškų (3/5 dvitaškių, 5/7 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 2 atkovoti ir perimtas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai bei nė vienos klaidos ar pražangos.

Devonte’ Graham had a season high of 30 points in a win over the Bulls tonight! pic.twitter.com/2oUJToykI8