Jonas Valančiūnas dvigubu dubliu prisidėjo prie triuškinančios pergalės prieš buvusią komandą

Prieš savo buvusią komandą J. Valančiūnas šįkart pasižymėjo dvigubu dubliu. Lietuvis pelnė 10 taškų (1/4 dvit., 2/2 trit., 2/2 baud.) ir atkovojo 10 kamuolių.

Nugalėtojų gretose sužibėjo karjeros rekordą pasiekęs Trey Murphy III, kuris pelnė 34 taškus. Tai jis padarė pataikydamas 10 iš 14 tritaškių metimų.

Didžiausia „Pelicans“ persvara buvo 43 taškai, o iš trijų taškų zonos jie pataikė 24 iš 49 bandymų (49 proc.). Komanda buvo tik vienu tritaškiu nuo franšizės rekordo, kai sausio 17 d. prieš Šarlotę Naujojo Orleano pataikė 25 tritaškius.

„Pelicans“ lyderiui Zionui Williamsonui šįvakar nedaug trūko iki trigubo dublio – jis pelnė 16 taškų, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 8 kamuolius.

Iš pradžių Naujasis Orleanas atsiliko 19:14, bet po pirmojo kėlinio išsiveržė į priekį 42:28.

Z. Williamsonas užbaigė pirmą rungtynių pusę dvitaškiu, o prieš ilgąją pertrauką Naujasis Orleanas jau pirmavo 68:45.

Trečiajame kėlinyje T. Murphy pataikė tris tritaškius, o visa „Pelicans“ komanda pataikė 8 iš 12 tolimų metimų ir ketvirtajame kėlinyje pirmavo triuškinančiai – 106:76.

„Raptors“ komandai Immanuelis Quickley pelnė 17 taškų, 16 pridėjo Gary Trentas jaunesnysis.

ARE YOU KIDDING ME???? WHERE'D HE GO pic.twitter.com/5v3R2rdGtD