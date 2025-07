Jonas Jonesas nusivylė UFC vadovo sprendimu, bet teigia esąs pasirengęs kovai liepos 4-ąją

Prieš porą savaičių sklido gandai, kad šiame turnyre galėtų pasirodyti ryškiausios pastarojo dešimtmečio žvaigždės – Conoras McGregoras bei Jonas Jonesas. Visgi, pastarojo šansai grįžti į narvą sumažėjo, kai UFC prezidentas Dana White‘as pareiškė, kad negali pasitikėti J. Jonesu.

„Patys žinote, ką aš galvoju apie Joną. Negaliu sau leisti taip rizikuoti, negaliu leisti Jonui užimti svarbią vietą šitame turnyre, žinodamas, kad vėliau tie planai gali sugriūti. Tai bus pernelyg svarbus turnyras“, – sakė D. White‘as.

Dana White on Jon Jones headlining the UFC White House card: “I can’t risk putting him in big positions and have something go wrong. Especially the White House card.” pic.twitter.com/6eFcD1xvbi

UFC anksčiau ne kartą teko keisti planus ne tik dėl J. Joneso traumų, bet ir dėl teigiamų dopingo testų bei įvairiausių problemų už sporto ribų.

Pats J. Jonesas neslėpė, kad D. White‘o pareiškimas jį nuvylė.

„Girdėjau tuos komentarus. Nors ir buvau kiek nusivylęs, tačiau nepalikau antidopingo agentūros programos. Toliau treniruojuosi kaip profesionalas ir būsiu pasiruošęs tam, kas manęs lauks ateityje. Esu minėjęs, kad norėčiau kautis Baltųjų rūmų turnyre. Tai man pridėtų daugiau motyvacijos. Tokiame turnyre kaučiausi dėl kai ko, svarbesnio už pinigus, ar diržus – kaučiausi dėl savo šalies.

Fanai mato, kad aš pasiruošęs kautis tame turnyre, pasiruošęs stoti prieš bet ką dėl savo šalies. Toliau treniruosiuosi, liksiu kantrus ir neprarasiu tikėjimo. Aš pasiruošęs kautis liepos 4 d.“, – rašė J. Jonesas.

I heard the comments made at last night’s press conference. While I was a little disappointed, I’m still in the UFC’s drug testing pool, staying sharp, and continuing to train like a professional. I’ll be ready for whatever comes next.



In a recent interview, I shared that the…