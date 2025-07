Maxas Holloway pyko, kad kova su Dustinu Poirier liko be geriausios vakaro kovos premijos

M. Holloway pagrindinėje „UFC 318“ turnyro kovoje trečią kartą susitiko su ilgamečiu varžovu Dustinu Poirier ir ne tik išlydėjo jį į pensiją solidžiu stiliumi, bet ir pagaliau iškovojo pergalę jų tarpusavio trilogijoje. Įtempta ir dramatiška kova atrodė garantuota kandidatė į vakaro geriausios kovos prizą, tačiau 50 tūkst. JAV dolerių premija atiteko preliminariai kovai tarp Brendano Alleno ir Marvino Vettori.

M. Holloway tai įsiutino – jis nori atsakymų iš UFC generalinio direktoriaus Danos White’o dėl, jo nuomone, nepagrįsto ignoravimo.

„Jis vis dar turi parako, – apie paskutinę kovą su D. Poirier sakė M. Holloway. – Jis vis dar smogia kaip velnias. Jūs patys matėte, kas vyko trečiame raunde. Net ir pirmajame galvojau – ai, jau turiu jį. Bet tada – kas po velnių, brolau? Jis vis grįždavo. Pamiršdavau, kad tai jo atsisveikinimo kova, kad jis – „Deimantas“. Tad džiaugiuosi, jog sugebėjome jam padovanoti tikrą penkių raundų karą.

Tikiuosi, jūs pasakėte Dana White’ui. Kaip po velnių mes negavom vakaro kovos premijos? Apie ką jis galvoja? Nagi, Dana.“

The moment Dustin and Max find out they didn’t got FOTN bonus



#UFC318 pic.twitter.com/z7KFnorgUc