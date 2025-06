Jonas Jonesas baigė karjerą – Tomas Aspinallas paskelbtas vieninteliu UFC sunkiasvorių čempionu

Tai šeštadienį per spaudos konferenciją po UFC turnyro Baku paskelbė UFC generalinis direktorius Dana White’as. Ši žinia nuskambėjo po to, kai J. Jonesas, anot D. White’o, paskambino ir pats jam pranešė, kad baigia karjerą.

„Jonas Jonesas vakar vakare mums paskambino ir pasakė, kad traukiasi, – sakė D. White’as. – J. Jonesas oficialiai baigė karjerą. T. Aspinallas yra UFC sunkiasvorių čempionas.“

Vėliau J. Jonesas išplatino ir savo pareiškimą, kuriame patvirtino sprendimą baigti karjerą.

„Šiandien oficialiai skelbiu apie pasitraukimą iš UFC, – rašė J. Jonesas. – Šis sprendimas priimtas po ilgo apmąstymo, todėl noriu skirti akimirką nuoširdžiai padėkai už šią kelionę, kurią patyriau per visus šiuos metus.

Nuo pat pirmojo žingsnio į aštuoniakampį narvą mano tikslas buvo peržengti šio sporto ribas. Tapti jauniausiu UFC čempionu istorijoje, ginti titulą prieš geriausius pasaulio kovotojus ir dalytis nepamirštamais momentais su sirgaliais visame pasaulyje – tai prisiminimai, kuriuos branginsiu amžinai. Patyriau tiek neįtikėtinų pakilimų, tiek sunkių nuopuolių, bet kiekvienas iššūkis mane kažko išmokė ir sustiprino – tiek kaip kovotoją, tiek kaip žmogų.

Noriu padėkoti UFC, Danai, Hunteriui, Lorenzui, Dievui, savo šeimai, treneriams, komandos draugams ir visiems sirgaliams, kurie mane palaikė kiekviename etape. Jūsų nepalaužiama parama ir tikėjimas manimi buvo pagrindas. Dėkoju ir visiems kovotojams, kurie padėjo man atsiskleisti ir su kuriais dalijomės pagarba tiek narve, tiek už jo ribų.

Baigdamas šį gyvenimo skyrių žvelgiu į naujas galimybes ir laukiančius iššūkius. MMA visada liks mano dalimi ir nekantrauju atrasti būdus, kaip toliau prisidėti prie šio sporto ir įkvėpti kitus. Ačiū visiems, kad buvote šios neįtikėtinos kelionės dalimi. Geriausia dar tik laukia.“

