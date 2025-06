Conoras McGregoras klube Ibisoje smogė Wayne'o Linekerio draugui: atskleista Joe Gomezo tapatybė, airis gali netekti išskirtinių privilegijų

„The Sun“ paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip C. McGregoras kalbasi su vyru, tačiau situacija greitai peraugo į smurtą – airis trenkė du smūgius, po kurių nepažįstamasis parkrito ant žemės. Apsauga nedelsdama įsikišo ir užkirto kelią tolesniam eskalavimui.

Klubo magnatas Wayne‘as Linekeris, futbolo legendos Gary Linekerio brolis, pateikė daugiau informacijos apie incidentą;

„Daug galvojau, ką apie šitą įvyki parašyti... Tai mano artimas draugas, dirbantis čia jau 8 metus. Jis yra nuostabus žmogus. Per visą tą laiką, kol jį pažįstu, jis nė karto nepakėlė balso. Conoras jam smogė 2 kartus be jokios priežasties.

Leiskite jums pristatyti Joe Gomezą. Jis smūgius priėmė kaip tikras čempionas. Po to įvykio ištryniau įrašą su Conoru. Aš nusivylęs? Ne tas žodis... Mes visada stosime į saviškių pusę“, – sakė W. Linekeris.

