TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jogėlos atstovaujama Trento ekipa neatsilaikė prieš „Virtus“

2025-11-01 22:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 22:48

Pralaimėjimą Italijos čempionate patyrė Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (3/2) komanda, kuri namie 83:102 (24:26, 19:31, 19:21, 21:24) nusileido Bolonijos „Virtus“ (4/1) krepšininkams.

M.Jogėla pelnė 8 taškus

M.Jogėla per 16 minučių pelnė 8 taškus (4/5 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus suklydo, 2 sykius pažeidė taisykles ir surinko 3 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bolonijos komandai Matthew Morganas pelnė 17 taškų, Carsenas Edwardsas pridėjo 15 (5/8 trit.).

Pralaimėjusiems Jordanas Bayehe įmetė 13 taškų (4/4 trit.), Andrejus Jakimovskis surinko 12 (6 atk. kam.).

Trente ateinančią savaitę lankysis Panevėžio „Lietkabelis“, kuris prieš „Dolomiti Energia“ krepšininkus žais Europos taurės rungtynes.

