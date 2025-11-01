Jogėlos atstovaujama Trento ekipa neatsilaikė prieš „Virtus“

M.Jogėla per 16 minučių pelnė 8 taškus (4/5 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus suklydo, 2 sykius pažeidė taisykles ir surinko 3 naudingumo balus.
Bolonijos komandai Matthew Morganas pelnė 17 taškų, Carsenas Edwardsas pridėjo 15 (5/8 trit.).
Pralaimėjusiems Jordanas Bayehe įmetė 13 taškų (4/4 trit.), Andrejus Jakimovskis surinko 12 (6 atk. kam.).
Trente ateinančią savaitę lankysis Panevėžio „Lietkabelis“, kuris prieš „Dolomiti Energia“ krepšininkus žais Europos taurės rungtynes.
