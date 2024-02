Joeliui Embiidui atlikta kelio operacija: ilgam iškrito iš rikiuotės

Artimiausios kelios savaitės bus skirtos atsigavimui ir reabilitacijai, tačiau tikimąsi, kad krepšininkas sugrįš dar reguliariojo sezono metu.

J.Embiidas per savo karjerą yra patyręs abiejų kelių traumas. Visgi ši yra itin skaudi, kadangi jis pirmauja NBA pagal pelnomus taškus (35,4 tšk. per rungtynes) ir buvo arti to, jog prisijungtų prie Wilto Chamberlaino kaip žaidėjas, kuris per sezoną vidutiniškai pelnydavo bent po 35 taškus, atkovodavo bent po 10 kamuolių ir atlikdavo bent po 5 rezultatyvius perdavimus.

J.Embiidui dabar gerokai pritrūks prie lygos nustatyto 65 rungtynių minimumo, jog galėtų pretenduoti į asmeninius apdovanojimus po sezono. Dabar jis yra sužaidęs 34 rungtynes.

„76ers“ pralaimėjo šešerias iš pastarųjų septynių rungtynių ir Rytų konferencijoje nukrito į penktą vietą.