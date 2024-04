Joelis Embiidas apkartino Marco Gasolio pagerbimą Memfyje

Šeimininkai šiame mače nė karto nepirmavo, o stabiliai pranašumą auginę svečiai ketvirtajame kėlinyje priekyje buvo jau 27 taškų pranašumu (103:76) ir atgal nebesižvalgė. Po menisko traumos formą atgaunantis Joelis Embiidas per 23 minutes surinko 30 taškų (7/11 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 10/13 baudų metimų), 12 atkovotų kamuolių, rezultatyvų perdavimą, 2 blokus, 8 klaidas ir 2 pražangas.

„Aš vis dar buvau nerangus. Negrįžtu prie tempo, kurį palaikiau prieš traumą. Tiesiog buvau prie to pripratęs“, – produktyviu pasirodymu patenkintas nebuvo kamerūnietis.

„76ers“ pranoko varžovus visose kategorijose, išskyrus kovą dėl kamuolių (41:44) ir nežymiai dažnesnes klaidas (19:18).

Memfio ekipoje rezultatyviausias buvo bendravardis Scotty Pippeno sūnus – 30 minučių, 24 taškai (7/12 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 2 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos bei 5 pražangos.

Sezoną „Grizzlies“ uždarinėja avarine rotacija, o tuo naudojasi mažai žinomi krepšininkai. Brazilas Maozinha Pereira septintajame savo NBA mače debiutavo starto penkete ir surinko dvigubą dublį, pelnydamas 13 taškų ir atkovodamas 11 kamuolių.

Į „Grizzlies“ namais vadinamos „FedEx Forum“ arenos palubes pakilo M.Gasolio marškinėliai, pažymėti 33-uoju numeriu.

Marc Gasol watches his jersey get lifted into the rafters in Memphis 👏 pic.twitter.com/1wWf2UzNjR