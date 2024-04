Ar Domantas Sabonis galėtų sužibti svarbiausių NBA rodiklių rekorduose? Štai, kas yra tikrieji statistikos karaliai

Kareemas Abdul-Jabbaras, Johnas Stocktonas, Wiltas Chamberlainas, Dirkas Nowitzki, Karlas Malone yra tikrai bent kartą girdėtos pavardės bet kuriam krepšiniu bent kiek ilgiau besidominčiam sirgaliui.

Vargu ar rastume ir tokį, kuris nėra nieko girdėjęs apie Lebroną Jamesą.

Visi šie žaidėjai puikuojasi daugiausiai per NBA istoriją sužaistų rungtynių, pelnytų taškų, rezultatyvių perdavimų, perimtų kamuolių, atkovotų kamuolių ir atliktų blokų statistikos grafose.

L. Jameso pavardė tarp dešimties geriausių puikuojasi net keturiuose iš šių rodiklių, nors jis dar net nėra baigęs karjeros.

REKLAMA

REKLAMA

Na, o kai kurie rodikliai, sprendžiant iš to, kad juose tarp dešimties geriausių nėra nė vieno šiuo metu dar karjerą tęsiančio krepšininko, pagerinti bus dar labai negreitai.

REKLAMA

Portalas tv3.lt nusprendė pasižvalgyti po istorinę NBA statistiką bei prisiminti geriausius NBA istorijoje žaidėjus.

Sužaistos rungtynės

Pagal šį statistinį rodiklį nepralenkiamas yra keturis kart NBA čempionas, viena iš JAV krepšinio legendų Robertas Parishas. Nuo 1976 iki 1997 m. NBA lygoje žaidusio krepšininko sąskaitoje iš viso yra 1611 rungtynių.

Iškart po jo seka kita NBA legenda Kareemas Abdul-Jabbaras, kuris ilgą laiką buvo rezultatyviausiu NBA žaidėju per visą istoriją. Jis per savo karjerą iš viso yra sužaidęs 1560 mačų.

REKLAMA

REKLAMA

Trečias pagal daugiausia sužaistų mačų yra ne taip ir seniai, 2020-aisiais karjerą baigęs Vince’as Carteris. Jo sąskaitoje – 1541 mačas.

Iš šiuo metu dar žaidžiančių krepšininkų artimiausias jiems yra legendinis Lebronas Jamesas, kuris yra netoli 1450 rungtynių ribos. Tad jeigu dar žais ir kitą sezoną, bent jau V. Carterį aplenkti tikrai gali.

Taškai

Nieko aplenkti L. Jamesui jau nebereikės per karjerą pelnytų taškų eilutėse.

40 tūkst. taškų ribą jau perkopęs L. Jamesas antroje vietoje paliko K. Abdul-Jabbarą, kurio sąskaitoje yra 38387 per karjerą NBA įmesti taškai.

Trečias pagal rezultatyvumą yra tikrų tikriausia Jutos „Jazz” legenda Karlas Malone, kuris per karjerą yra pelnęs 36928 taškus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ketvirtas ir penktas – legendiniai Kobe Bryantas ir Michaelas Jordanas atitinkamai per karjeras pelnę po 33643 ir 32292 taškus.

Rezultatyvūs perdavimai

Kas geriausiai per visą NBA istoriją iki šiol mokėjo dalintis kamuoliu? Tai – Jutos „Jazz” per visą savo karjerą į nieką kitą nekeitęs įžaidėjas Johnas Stocktonas.

Krepšininko sąskaitoje per visą karjerą NBA yra net 15806 rezultatyvūs perdavimai.

Antroje vietoje yra, bet jau gerokai atsilieka kitas legendinis įžaidėjas Jasonas Kiddas per savo karjerą išdalinęs 12091 rezultatyvių perdavimų.

Trečioje vietoje esančio Chriso Paulo, kuris vis dar tęsia savo karjerą, sąskaitoje yra beveik 12 tūkst. rezultatyvių perdavimų. Tad jeigu tęstų savo karjerą ir kitą sezoną, jis tikrai galėtų pakilti į antrąją vietą.

REKLAMA

Pakilti vis dar gali ir L. Jamesas, kuris dabar yra ketvirtas ir jo sąskaitoje yra beveik 11 tūkst. rezultatyvių perdavimų.

Penktas yra Kanados krepšinio pažiba Steve’as Nashas, kuris per savo karjerą NBA išdalijo 10335 rezultatyvius perdavimus.

Perimti kamuoliai

Kaip geriausias kamuolio dalintojas taip ir geriausias kamuolių vagis per visą NBA istoriją kol kas yra J. Stocktonas.

Šio krepšininko sąskaitoje – 3265 per karjerą perimti kamuoliai.

Iš kart po jo, kaip ir rezultatyvių perdavimų grafoje, seka J. Kiddas, per savo karjerą iš viso perėmęs 2684 kamuolius.

Lygiai taip pačiai kaip rezultatyviuose perdavimuose, čia į nugarą dviems legendoms kvėpuoja vis dar žaidžiantis Ch. Paulas., kuris jau perkopė 2600 perimtų kamuolių ribą, tad gali labai greitai pakilti į antrąją vietą.

REKLAMA

Ketvirtas yra M. Jordanas su 2514 perimtų kamuolių, penktas – Gary Paytonas su 2445 perimtais kamuoliais.

Atkovoti kamuoliai

Kurį krepšininką galima vadinti atkovotų kamuolių karaliumi? Tai neabejotinai būtų legendinis Wiltas Chamberlainas, kurio sąskaitoje net 23924 atkovoti kamuoliai ir joks krepšininkas dar greitai šio rezultato nepagerins, nes net geriausiųjų dešimtuke nėra nė vieno dar karjerą tęsiančio žaidėjo.

Po jo rikiuojasi net 11 kartų NBA čempionu per savo karjerą tapęs Billas Russellas su 21620 atkovotų kamuolių.

Ne tik rezultatyvumu per savo karjerą išsiskyręs K. Abdul-Jabbaras pagal atkovotus kamuolius yra trečias. Jo sąskaitoje – 17440 atkovotų kamuolių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ketvirta ir penktos vietos atitenka Elvinui Hayesui ir Mosesui Malone atitinkamai per karjeras NBA atkovojusiems po 16279 ir 16212 kamuolių.

Blokai

Tarsi kiečiausia ir nepramušama siena, kuomet žaidė NBA, buvo dar viena legenda Hakeemas Olajuwonas, kuris yra visų laikų lyderis pagal atliktus blokus. Jis tokių per savo karjerą iš viso padarė net 3830.

Antras – kadaise varžovų viltis sėkmingai atakuoti krepšį į šipulius daužęs galiūnas iš Afrikos Dikembe Mutombo, kuris per savo karjerą NBA iš viso atliko 3289 blokus.

Trečioje vietoje per visą NBA istoriją pagal atliktus blokus rikiuojasi K. Abdul-Jabbaras su 3189 atliktais blokais.

Ketvirtas – Markas Eatonas su 3064 per karjerą NBA atliktais blokais. Penktas – San Antonio „Spurs” į nieką kitą per visą karjerą nekeitęs Timas Duncanas su 3020 per karjerą atliktų blokų.