JAV bėgikas Jacory Pattersonas Majamyje pagerino pasaulio sezono rekordą 400 m distancijoje ir siekia sportininko karjeros be papildomo darbo

400 m distanciją JAV bėgikas įveikė per 43.98 sek. ir aplenkė visus varžovus. Tuo pačiu jis pagerino lygos rekordą ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje. Niekas kitas šiemet nebėgo greičiau nei per 44 sek.

200 m bėgime J. Pattersonas buvo 6-as, o bendroje etapo įskaitoje (200 m ir 400 m bėgimų) užėmė 2-ą vietą. Tai amerikiečiui atnešė 50 tūkst. JAV dolerių premiją.

J. Pattersonas viliasi, kad geri rezultatai naujojoje lygoje jam leis užsidirbti tiek pinigų, kad jis galėtų koncentruotis tik į sportą ir jam nebereikėtų ieškoti papildomo darbo. Šiuo metu amerikietis vis dar dirba UPS įmonėje. J. Pattersonas atskleidė, kad siuntas krauna naktimis ir darbą baigia apie 4 val.

After running a world lead of 43.98 and winning the 400m at @grandslamtrack: Miami, Jacory Patterson revealed how he’s currently balancing a job with UPS — working through the night from to 10 p.m. to 4:30 a.m. before training at 9 a.m. — to support his athletic dreams.



These… pic.twitter.com/ZlneLo3x5i — CITIUS MAG (@CitiusMag) May 4, 2025

„Atvykau į šitas varžybas tam, kad užsidirbčiau užtektinai pinigų, jog galėčiau mesti papildomą darbą ir koncentruotis tik į sportą. Dirbdamas du darbus vienu metu, labai sustiprėjau psichologiškai. Dabar niekas man negali pasakyti, jog aš kažko negaliu padaryti. Žinau, kad viskas įmanoma. Šiandien atšvęsiu savo rezultatą, o po poros dienų grįšiu į darbą“, – sakė J. Pattersonas.

Jacory Patterson, the former @GatorsTF standout has been navigating the highs and lows of pro track and field.



With no sponsorship deal he picked up extra shifts loading @UPS trucks until 4:30am.!



He still trained & the work paid off, winning $50k @GrandSlamTrack Runner Up👏🏾 pic.twitter.com/qOkb4h5a7u — Stuckey (@justinstuckey1) May 8, 2025

A day in the life of Jacory Patterson, the fastest 400m runner in the world so far this year. He is unsponsored and also works at UPS.



a.m. — Wake up

9/9:30 a.m. — Training, lifting

Late Morning — Treatment, if needed

Afternoon — Sleep (all day)

p.m. — Wake up, eat

p.m. —… pic.twitter.com/kFyx94cTYY — FloTrack (@FloTrack) May 4, 2025

J. Pattersonas šiemet pasaulio uždarų patalpų čempionate laimėjo auksą su komandos draugais estafetėje 4x400 m, o individualioje 400 m bėgimoe rungtyje iškovojo bronzą.