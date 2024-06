Jaunąjį vandenlenčių sporto talentą užgrūdino ir bokso salė

Jame, drauge su pasaulio čempionais ir prizininkais, varžysis ir kaunietis Ignas Dailydė, tapsiantis jauniausiu varžybų dalyviu.

Vandenlenčių sportas priskiriamas ekstremalaus sporto atmainai, tad jose galioja amžiaus cenzas. Aukščiausio rango varžybose galima dalyvauti tik sulaukus 16 metų.

Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleivis I. Dailydė vos spėjo įveikti šį amžiaus barjerą, o jau nuskynė pirmą skambią pergalę – tapo „Red Bull WakeDuel“ atrankos etapo Vilniuje prizininku ir pelnė kelialapį į pasaulinį etapą Palangoje.

„Vandenlenčių varžybose dalyvauju nuo 9-erių metų, bet šiose buvo galima debiutuoti tik sulaukus 16-os. Šiek tiek nustebau, kad iškart pavyko sklandžiai atlikti visą numatytą programą ir laimėti“, – prisipažino I. Dailydė.

Kaunietis jau rengiasi finalinėms „Red Bull WakeDuel“ varžyboms Palangoje. Kiti lietuviai, kuriems nepavyko iškovoti kelialapių Vilniuje, dar turės galimybę – birželio 5-ąją „313 cable park“ Palangoje vyks oficiali „Red Bull WakeDuel“ kvalifikacija. Tiesa, čia jau dalyvauti galės viso pasaulio sportininkai, siekiantys prasibrauti į finalą, vyksiantį ten pat birželio 8 d.

Devintą kartą organizuojamame „Red Bull WakeDuel“ renginyje šiemet bus galima išvysti pasaulines vandenlenčių sporto žvaigždes. Tarp jų – ne kartą žiūrovų širdis užkariavusius britus Liamą ir Ryaną Peacockus, dukart pasaulio čempioną vokietį Dominiką Guehrsą ir žymų JAV atstovą Parksą Bonify.

Anot organizatorių, pritraukti tokio lygio turnyrą į Palangą padeda tai, kad net 40 ha plotą užimantis „313 cable park“ yra vadinamas vienu geriausių vandens parkų pasaulyje. Čia įrengta šiuolaikiška sistema ratu ir pastatytos aukščiausius standartus atitinkančios figūros.

Vandenlenčių sezonas neseniai prasidėjo, o jau skini skambias pergales. Kaip ruošeisi savo pirmam rimtam tarptautiniam sezonui? – buvo paklausta I. Dailydės.

Per žiemą daug sportavau svarmenų salėje, stiprinau raumenis. Taip pat tris kartus per savaitę lankiausi muai tai (Tailando bokso) treniruotėse. Jos padeda išsiugdyti koordinaciją, jėgą, pridėti šiek tiek raumenų. Vandenlenčių sporte per daug raumenų nereikia – turi būti lengvas, bet stiprus.

O kaip tiesioginės treniruotės ant vandens?

Prieš varžybas spėjau šiek tiek padirbėti vandens parke Kauno rajone ir gal kokius keturis kartus išbandžiau trasą Vilniuje.

Nejaugi to pakanka, kad konkuruotum su pasaulinėmis žvaigždėmis?

Šiltuoju metų laiku Lietuvoje sudarytos vienos geriausių pasaulyje sąlygų vandenlenčių sporto treniruotėms. Turime labai gerus parkus Kaune, Vilniuje ir pajūryje. Ne veltui čia važiuoja treniruotis pasaulinio lygio žvaigždės. Jiems Lietuvoje atstumai nedideli, o sąlygos visur puikios.

Bėda ta, kad žiemą mums nelabai yra kur praktikuotis. Turime mažą plotelį „Girstučio“ baseine Kaune ir viskas. Norint tobulėti ir žiemą, reikėtų kažkur uždarame baseine įrengti bent dviejų bokštų sistemą. Kol kas apie tai galime tik pasvajoti.

Šiltųjų kraštų atstovai ant vandens visavertiškai treniruojasi ištisus metus, o jūs tik gerą pusmetį…

Jei leidžia biudžetas, ir mes galime nuskristi į užsienį. Daug kas iš šaltesnių kraštų žiemą keliauja į Aziją. Rudenį buvome treniruočių stovykloje Turkijoje, ten gerai padirbėjome, bet ilgai užtrukti negalėjau. Vis dar lankau mokyklą Kaune, tad turėjau grįžti į mokslus.

Vandenlentės – individuali šaka. Ar reikalingas treneris?

Žinoma! Pirmas mano treneris buvo Kajus Karenauskas. Taip pat patarimais labai padeda ir Dovydas Rekštys. Esu jam dėkingas, kad sudaro sąlygas treniruotis savo vadovaujamame vandens parke „Vanduo Marse“ Kauno rajone.

Dabartinis mano treneris – Lietuvos čempionas Domantas Kazickas. Jis yra ir mano patarėjas, ir pagrindinis konkurentas varžybose.

Palangoje būsi jauniausias dalyvis. Kokio amžiaus sportininkai vandenlenčių sporte vadinami veteranais?

Pasaulyje yra keli 40-mečiai, kurie demonstruoja labai aukšto lygio rezultatus. Jie įrodo, kad profesionali karjera gali tęstis tol, kol leidžia fizinės galimybės. Man, kaip jaunam sportininkui, pagrindinis iššūkis – ne fizinės jėgos, o susitvarkyti su psichologija.

Kuo tave žavi šis sportas?

Laisvės pojūčiu, adrenalinu, kurį patiriu atlikdamas sunkų elementą. Tačiau pirmiausia tai yra kova ne su varžovu, o su pačiu savimi. Malonu įveikti vidinius barjerus.

Ko tikiesi iš debiuto „Red Bull WakeDuel“ varžybose?

Daug kas priklausys nuo burtų. Jei jie suves į porą su pasaulio čempionu, tada – nieko gero (juokiasi). Jei gausiu lengvesnį varžovą, galiu nukeliauti toliau. Svarbiausia atlikti tai, ką pats sau esu numatęs. Vieta man kol kas nėra labai svarbi.

Dovydas Rekštys, „Vanduo Marse“ parko vadovas:

Ignas yra mūsų komandos narys, tad su juo koja kojon einame jau daug metų. Stengiamės prisidėti prie jo sportinės karjeros. Jis yra labai atsakingas jaunuolis, nuo pat vaikystės labai rimtai žiūri į šį sportą. Treniruotės padeda jam sėkmingai tobulėti. Žinoma, talento irgi neatimsi. Anksčiau jis į mus lygiavosi, dabar jau mes stengiamės nuo jo neatsilikti. Igno pergalės suteikia motyvacijos mums, senukams.