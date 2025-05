Jasudavicius tapo Brazilijos kovotojų siaubu: rekordinė pergalė, juodas diržas ir žadamos vestuvės tik po UFC čempionės titulo

Po įspūdingos pergalės J. Jasudavicius buvo įteiktas juodas braziliško džiu-džitsu diržas. Lietuvių kilmės kovotojos dominavimą narve įvertino ir pati UFC – J. Jasudavicius buvo skirta 50 tūkst. JAV dolerių premiją už vieną geriausių vakaro pasirodymų.

CONGRATS!!! Jasmine Jasudavicius gets her BLACK BELT for submission via Real Naked Choke at #UFC315 ‼️💪🏽💯 @JasJasudavicius 🥳 pic.twitter.com/xm2uOkYpXF