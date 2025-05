Machačevas taikosi į antrąjį UFC titulą po Della Maddalenos pergalės

I. Machačevo komanda kelis mėnesius laukė šio turnyro, norėdama išsiaiškinti, kas iš Kanados išvyks su pusvidutinio svorio diržu ant juosmens. Jei diržą būtų išlaikęs B. Muhammadas, I. Machačevas būtų likęs lengvojo svorio kategorijoje ir galimai kovojęs su buvusiu puslengvio svorio čempionu Ilia Topuria. Tačiau jei laimėtų J. Della Maddalena – Islamas planavo kilti svorio kategorija aukštyn.

Galiausiai pergalę iškovojo J. Della Maddalena, demonstruodamas ištvermę ir itin tikslius smūgius, kurie padėjo vieningu teisėjų sprendimu įveikti B. Muhammadą (48–47, 48–47, 49–46).

Po pergalės interviu su Danieliu Cormier, J. Della Maddalena buvo paklaustas, ar norėtų kitos kovos su I. Machačevu.

„Tai gražus iššūkis, – sakė Jackas. – Laimėsiu tai dėl Volkonovskio“.

