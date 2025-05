Jasmine Paolini iškovojo istorinę pergalę Romos WTA 1000 turnyre – italė nutraukė 40 metų laukimą

Finalo pradžioje tenisininkės keitėsi laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Trečiajame geime J. Paolini realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą savo persvarą įtvirtino (3:1). Korto šeimininkė galėjo ir dar labiau atitrūkti, bet penktajame geime pralaimėjo „break pointą“. Vėliau J. Paolini pranašumą išlaikė iki seto pabaigos.

Antrasis setas prasidėjo nuo italės realizuoto „break pointo“. C. Gauff problemos tuo nesibaigė – trečiajame geime ji suteikė J. Paolini dar du „break pointus“ ir italė realizavo jau pirmąjį iš jų. C. Gauff bandė atsitiesti, realizavo vieną „break pointą“, bet netrukus „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją (1:4), o vėliau didesnių vilčių nebeturėjo.

J. Paolini tapo pirma Italijos tenisininke nuo 1985 m., triumfavusia elitiniame Romos turnyre.

4 - Jasmine Paolini is the fourth Italian to win the Women’s Singles title at the Italian Open in tennis history after Lucia Valerio (1931), Annelies Ullstein-Bossi (1950) and Raffaella Reggi (1985). Historic.#IBI25 | @InteBNLdItalia @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/wauAPUJoFs