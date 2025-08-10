Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Izraelis įsirašė pergalę prieš Graikiją

2025-08-10 23:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 23:13

Izraelis Europos čempionato pasirengimo rungtynėse Kipre 75:58 įveikė Graikiją.

Deni Avdija | FIBA nuotr.

Izraelis Europos čempionato pasirengimo rungtynėse Kipre 75:58 įveikė Graikiją.

0

Nors Izraelis padarė net 22 klaidas, jis kontroliavo mačą, ypač antroje pusėje, per kurią Graikija pelnė vos 17 taškų.

Deni Avdija buvo Izraelio puolimo lyderis – 16 taškų, 6 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Romanas Sorkinas pridėjo 16 taškų ir 7 atkovotus kamuolius.

Izraelis visiškai dominavo kovoje dėl kamuolių – 45 prieš 23.

Graikijos puolime išsiskyrė Tyleris Dorsey, pelnęs 14 taškų užtikrintai atakuodamas krepšį, o Panagiotis Kalaitzakis ir Nikos Hougazas atitinkamai pridėjo 12 ir 11 taškų.

