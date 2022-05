Įvertinimas Artūrui Karnišovui – pateko tarp trijų geriausių NBA klubų vadovų

51-erių A. Karnišovas NBA komandų vadovų balsavime surinko 27 balsus ir su „Cavaliers“ vadovu Koby Altmanu pasidalino 2-3 vietas.

Vienas asmuo A.Karnišovui skyrė pirmąją vietą, šeši – antrąją, keturi – trečiąją.

Rinkimuose galėjęs Z. Kleimanas surinko 85 balsus. 16 asmenų jam skyrė pirmąją, vienas – antrąją ir du – trečiąją.

Below is the full voting for Executive of the Year. 18 lead execs received votes: pic.twitter.com/Z09s01v81j

A.Karnišovo vadovaujama „Bulls“ šiemet po penkerių metų grįžo į NBA atkrintamąsias. Tiesa,Rytų konferencijos ketvirtfinalyje ie 1:4 pralaimėjo Milvokio „Bucks“.

Praėjusią vasarą lietuvis į komanda priviliojo tokius krepšininkus kaip DeMaras DeRozanas, Lonzo Ballas ir Alexas Caruso.

NBA team basketball executives have selected Memphis Grizzlies Executive Vice President of Basketball Operations and General Manager Zach Kleiman as the winner of the 2021-22 NBA Basketball Executive of the Year Award, the NBA announced today.



More ➡️ https://t.co/XbxgH6RXZ2 pic.twitter.com/innXghwI5m