Italiją po 31 metų pertraukos palaužę šveicarai užfiksavo įspūdingą statistinį rezultatą

Pergale 2:0 pažymėtose rungtynėse šveicaro Murato Yakino auklėtiniai atliko 512 perdavimus, iš kurių net 470 buvo tikslūs. 92 proc. perdavimų tikslumas yra geriausias šveicarų rezultatas didžiuosiuose turnyruose nuo 1966 m., kai tokia statistika pradėta skaičiuoti.

92 – Switzerland completed 470 of 512 passes in their game against Italy – 92% is their best passing accuracy in a game at a major tournament on record (since 1966). Accurate. #SUIITA #EURO2024 pic.twitter.com/zBJxC1Cu8A