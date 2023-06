Italija pirmą kartą istorijoje laimėjo komandinį Europos lengvosios atletikos čempionatą

Beveik visas varžybas dominavę italai per 37 rungtis surinko 426,5 taško. Šeimininkai lenkai užėmė antrą vietą (402,5) ir neapgynė titulo, iškovoto 2019 m. bei 2021 m. Trečią vietą su 387,5 tšk. užėmė Vokietija. Ji yra tituluočiausia visų laikų rinktinė, pagal lygų formatą 5 kartus tapusi stipriausia Europoje.

Prie italų triumfo prisidėjo ir viena ryškiausių šalies lengvosios atletikos žvaigždžių Gianmarco Tamberi. 9 mėnesius varžybose nestartavęs italas daug ką nustebino, kai paskutinę akimirką sutiko atvykti į komandinį čempionatą. Čia jis saviškių nenuvylė – įveikė 2,29 m aukštį ir tapo rungties nugalėtoju. Tuo pačiu jam atiteko ir Europos žaidynių auksas.

„Man tai buvo pirmas startas po 9 mėnesių pertraukos, bet šiame čempionate svarbiausia yra ne individualūs pasiekimai, o komandos sėkmė. Būdamas rinktinės kapitonu norėčiau, kad kiekvienas sportininkas ir treneris palaikytų kitus rinktinės narius. Džiaugiuosi, kad galiu būti įkvėpimo šaltinis kai kuriems komandos draugams. Aš tokios stiprios Italijos rinktinės dar nebuvau matęs“, - džiaugėsi olimpinis čempionas G.Tamberi.

Sekmadienį taip pat buvo pagerintas vienas čempionatų rekordas. Čekai Matejus Krsekas, Tereza Petržlikova, Vitas Mulleris ir Lada Vondrova mišrią estafetę 4x400 m baigė per 3 min. 12.34 sek. Estafetėje taip pat nepavyko išvengti incidento, kai susidūrė Švedijos ir Suomijos rinktinės.

Oof that's gotta hurt... 🤕



Finland and Sweden ran into each other during the last leg of the 4x400 relay at the European Athletics Team Championships 🏃#BBCAthletics pic.twitter.com/q1V3Jofpmb