Išvengė didelių problemų: Tatumo vedami „Celtics“ išlygino serijos su „Heat“ rezultatą

Jau nuo pat pirmųjų minučių ketvirtajame mače „Celtics“ įrodinėjo, kad šįkart neleis namų aikštelėje šeimininkauti Miamio ekipai.

„Heat“ pirmajame kėlinyje iš žaidimo nebuvo pataikę beveik 9 minutes ir iš viso per pirmąsias 12 minučių žaidimo įmetė vos 3 metimus (29:11).

Antrajame ketvirtyje „Celtics“ toliau neatleido vadžių ir sėkmingai puolė bei tuo pačiu neleido varžovams priartėti (57:33).

☘ 31 PTS (24 first-half points) ☘ 8 REB ☘ 5 AST ☘ 2 BLK @jaytatum0 led the way for the @celtics in Game 4! #BleedGreen pic.twitter.com/yoPVmMu8Sc

Antroje rungtynių dalyje Miamio „Heat“ krepšininkai neišsprendė „Celtics“ gynybos ir savo puolimo klausimo, neatrado naujų lyderių bei nesuteikė sau vilčių penktajame mače baigti seriją – 102:82 pergalę TD Garden arenoje šventė Bostono atletai.

Bostono ekipoje puolime fenomenaliai sužaidė J. Tatumas, pelnęs 31 tašką, atkovojęs 8 kamuolius ir pridėjęs 5 rezultatyvius perdavimus.

"I didn't doubt myself, I know how to play basketball."



Jayson Tatum on his mentality entering Game 4 after a tough loss in Game 3. pic.twitter.com/vKM1AmXYJY