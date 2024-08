Ištraukti naujo formato UEFA Čempionų lygos burtai – laukia finalo pakartojimas

Šių metų UEFA Čempionų lyga sugrįžta rugsėjį ir šįkart su nauju, revoliuciniu formatu, vadinamu „Šveicarišku modeliu“. Šis modelis kardinaliai pakeis turnyro eigą ir struktūrą.

Pagal šį modelį nebebus tradicinių aštuonių grupių po keturias komandas. Dabar visos 36 komandos varžysis tarpusavyje.

Šis formatas remiasi šachmatuose naudojamu šveicarišku modeliu, kur kiekviena komanda per pirmąją fazę sužaidžia aštuonerias rungtynes, tačiau ne su visomis kitomis dalyvaujančiomis komandomis. Taip užtikrinama didesnė konkurencija ir daugiau intriguojančių dvikovų ankstyvoje turnyro stadijoje.

Burtai lėmė, kad, pavyzdžiui, 2022-2023 m. čempionai „Manchester City“ sužais su Milano „Inter“, Paryžiaus „Saint-Germain“, „Club Brugge“, Turino „Juventus“, „Feyenoord“, Lisabonos „Sporting“, Prahos „Sparta“ ir Bratislavos „Slovan“ komandomis.

Praeito sezono čempionai Madrido „Real“ susitiks su Dortmundo „Borrusia“, „Liverpool“, „AC Milan“, Bergamo „Atalanta“, Zalcburgo „Red Bull“, „Lille“, „Stuttgart“ ir Bresto „Stade“.

2022-2023 m. vicečempionai Milano „Inter“ stos į kovas su „RB Leipzig“, „Manchester City“, Londono „Arsenal“, Lėverkuzeno „Bayer“, Belgrado „Crvena Zvezda“, Berno „Young Boys“, „AS Monaco“ ir Prahos „Sparta“.

Miuncheno „Bayern“ atiteko šie varžovai: Paryžiaus „Saint-Germain“, „Barcelona“, Lisabonos „Benfica“, Donecko „Šachtar“, Zagrebo „Dinamo“, „Feyenoord“, Bratislavos „Slovan“, „Aston Villa“.

Visos komandų akistatos:

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024